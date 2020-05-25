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برلمان

نائبة توجه رسالة لـ جيش مصر الأبيض: أنتم خط دفاعنا الأول ضد كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:30 م
النائبة هالة أبو
النائبة هالة أبو السعد
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محمود زيدان
وجهت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة، الشكر والتقدير لجيش مصر الأبيض على جهوده المبذولة في مواجهة وباء كورونا المستجد. 

وقالت أبو السعد في بيان صحفي، اليوم الاثنين: "في عز الضغط والظرف الذي يمر به العالم كله وتمر به بلادنا مصر، نجدد العهد وفاءً لخط دفاعنا الأول ضد كورونا لأطباء مصر والتمريض وكل المنظومة الصحية". 

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وأضافت: "نقف لكم إجلالًا وتقديرًا لدوركم العظيم، ونترحم على شهداء الجيش الأبيض ونعظم دوركم وتفانيكم في عملكم في ظروف صعبة جدًا ولكنكم صامدون لأجل هذا الوطن". 

وتابعت قائلة "أقل حاجة نقدمها صناعة الوعى لدوركم كمنظومة صحية وحجم الصعاب التي تواجهونها وعلى كل مواطن أن يلتزم بتقديم الاحترام  لكم ونقدم الدعم لكم قدر المستطاع كل فى مجاله.
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