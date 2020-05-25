فودافون: نوفر خدمات الاتصالات بمحيط مدن العزل الشبابية ببورسعيد

صرح أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، بأن فريق عمل ڤودافون مصر بالتعاون مع محافظة بورسعيد وفر خدمات الإتصالات وخطوط المحمول والإنترنت لأكثر من ٢٧٠ مواطنا مصريا كانوا عالقين في دولة الإمارات، وتم تسكينهم في العزل الصحي بالمدن الشبابية ببورسعيد.

وقال أيمن عصام، إن الشركة تؤكد التزامها بدعم جهود الحكومة المصرية في التصدي للوباء من خلال القيام بدورها تجاه المجتمع المصري بتوظيف جميع الحلول التكنولوجية من أجل تيسير حياة المصريين والحفاظ على سلامتهم وحمايتهم.