فودافون: نوفر خدمات الاتصالات بمحيط مدن العزل الشبابية ببورسعيد

صرح أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، بأن فريق عمل ڤودافون مصر بالتعاون مع محافظة بورسعيد وفر خدمات الإتصالات وخطوط المحمول والإنترنت لأكثر من ٢٧٠ مواطنا مصريا كانوا عالقين في دولة الإمارات، وتم تسكينهم في العزل الصحي بالمدن الشبابية ببورسعيد.
وقال أيمن عصام، إن الشركة تؤكد التزامها بدعم جهود الحكومة المصرية في التصدي للوباء من خلال القيام بدورها تجاه المجتمع المصري بتوظيف جميع الحلول التكنولوجية من أجل تيسير حياة المصريين والحفاظ على سلامتهم وحمايتهم.
وأكد أن ما تقوم به فودافون يأتي تماشيًا مع خطتها المتكاملة للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا وتقديرًا للمجهود العظيم الذي يبذله الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين في القطاع الطبي، ودعمًا لوزارة الصحة من أجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصابي الفيروس.
كان تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد كشف عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى نحو 95.18 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2019 ومقارنة بــ 95.25 مليون اشتراك فى أكتوبر 2019 و 93.95 مليون اشتراك في نوفمبر 2018.