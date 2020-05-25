رغم كورونا.. أسامة ربيع: قناة السويس حققت 3.4% زيادة فى الإيرادات عبر حزمة تخفيضات

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ان عائدات قناة السويس خلال الخمسة اشهر الاولى من العام الجاري 2020 بلغت 2 مليار و371 مليون دولار رغم تداعيات ازمة جائحة فيروس كورونا.





رئيس هيئة قناة السويس ان الازمة رغم حدتها الا انها باتت اقل في تأثيرها على حركة الملاحة بقناة السويس بالمقارنة بالأزمات المالية العالمية السابقة و التي وقعت في 2008 وازمة هبوط اسعار النفط التي وقعت في 2016. واكدبالأزمات









واضاف ان قناة السويس منذ اليوم الاول لاعلان وباء فيروس كورونا تتخذ كافة الاجراءات الاحترازية وتم تأمين جميع المرشدين والعاملين مع السفن القادمة من الخارج وحتى الان لم تسجل القناة اية اصابات بين صفوف المرشدين.





اقرأ أيضًا:





واشار ان القناة تمكنت في مارس الماضي من تأمين مرور السفينة الإيطالية الموبؤة بطريقة الإرشاد عن بعد.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ربيع في قاعة المؤتمرات بمارينا قناة السويس على هامش استقبال قناة السويس صباح الاثنين لأكبر سفينة حاويات في العالم HMM Algeciras التابعة لخط الحاويات الكوري HMM، وذلك في اول رحلاتها البحرية عبر القناة قادمة من ميناء يانتيان في الصين ومتجهة الى ميناء روتردام بهولندا، وسددت رسوم عبور لقناة السويس بلغت مليون دولار .









واضاف انه لولا حزمة التخفيضات التي منحتها قناة السويس لنوعيات السفن المارة بالقناة لما استطاعت القناة ان تحافظ على معدلاتها الملاحية حتى الان في ظل هبوط لمعدلات التجارة العالمية وتراجع النمو الاقتصاد العالمي من 13 الى 34%.

.

وقال ان قناة السويس حققت عائدات بلغت مليار و431 مليون دولار بزيادة بنسبة 3.4% عن عائداتها خلال نفس الفترة من العام الماضي رغم تداعيات الازمة المالية العالمية التي يشهدها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجدCOVID 19.









واكد على اتخاذ الهيئة لكافة التدابير والإجراءات الإحترازية اللازمة للتعامل مع الظروف الراهنة و مراعاة ما تتطلبه إدارة الأزمة الحالية من تحقيق التواصل الفعال مع العملاء والتشاور لتحقيق المصالح المشتركة، لافتا في هذا الصدد تم اتخاذ الهيئة بعض الإجراءات الاستباقية من خلال منح حزمة من الحوافز و التخفيضات لأنواع مختلفة من السفن العابرة.