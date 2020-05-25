فرنسا تخصص 490 مليار دولار لدعم الاقتصاد وسط أزمة كورونا

وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، يوم الاثنين، إن حكومة باريس أنفقت 450 مليار يورو (490 مليار دولار) وهو ما يعادل 20 في المائة من ثروتها المحلية على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على اقتصاد البلاد وسط جائحة فيروس كورونا. أعلن، يوم الاثنين، إن حكومةأنفقت 450 مليار يورو (490 مليار دولار) وهو ما يعادل 20 في المائة من ثروتها المحلية على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على اقتصاد البلاد وسط





ونظرًا لأن الإغلاق الذي استمر شهرين في فرنسا منذ منتصف مارس أدى إلى تباطؤ الاقتصاد بشكل كبير، نفذت الحكومة مجموعة من إجراءات الدعم التي تضمنت قروضًا مضمونة من الدولة، وتأجيلات ضريبية ومدفوعات للشركات الصغيرة.









وقال لو مير في لقاء اليوم على قناة BFMTV "إذا أخذنا كل ما تم فعله بالميزانية ودعمًا للتدفقات النقدية للشركات ، فسيكون 450 مليار يورو ، 20 بالمائة من ثروة البلاد على الطاولة".





وقال وزير المالية إن حكومة بلاده خصصت 300 مليار يورو للقروض التي تضمنها الدولة للشركات.





ومن المتوقع أن يكون لهذا الإجراء تأثير مباشر على الميزانية فقط إذا أفلست شركة واستخدمت ضمانًا بموجب البرنامج.





وأضاف لو مير أيضًا إن ما يسمى بنظام البطالة الجزئية، الذي يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة ومنع انفجار البطالة في فرنسا وسط الوباء، سيتطور على أساس "أكثر معقولية" بدءًا من 1 يونيو.





ووفقًا لـ لو مير، سيحصل أصحاب الأعمال الآن على مساعدة مالية أقل من الدولة مع إعادة فتح شركاتهم تدريجيًا وسط سهولة الإغلاق.





وأضاف الوزير أنه بالنسبة للقطاعات التي لم تستأنف أنشطتها في الأول من يونيو، وسيبقى البرنامج ساري المفعول.





وقال لو مير إن السلطات الفرنسية قدمت بالفعل خطة دعم لصناعة السياحة، وهي أحد القطاعات التي تضررت بشدة من أزمة كورونا.





ومن المقرر أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء استراتيجية المساعدة لقطاع السيارات. وأضاف أنه سيتم الكشف عن خطة إنقاذ لصناعة الطيران في يونيو.





وجدير بالذكر أن استراتيجية دعم الحكومة لصناعة السيارات ستشمل تدابير "قوية" لزيادة الطلب.





وأضاف أنه مع ذلك ، سيتعين على مصنعي السيارات الفرنسيين تقديم بعض الالتزامات في المقابل ، على وجه الخصوص ، نقل بعض إنتاجهم على أراضي البلاد.





كما علق لومير على الوضع الحرج لصانع السيارات الفرنسي، رينو ، الذي على وشك الإفلاس، مشيرا إلى أن قرضًا مضمونًا من الدولة بقيمة خمسة مليارات يورو، وهو أمر حاسم بالنسبة للشركة، لم يتم التوقيع عليه بعد، حيث لا تزال بعض الجوانب قيد التفاوض.





كما أيد الوزير الفرنسي فكرة تأجيل فترة المبيعات الصيفية في بلاده، والتي كان من المفترض أن تبدأ في 24 يونيو لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.





وبدأت فرنسا تدريجيًا في رفع القيود ذات الصلة بتفشي الجائحة في 11 مايو.





وبدأت جميع المتاجر والشركات والمرافق التعليمية والأماكن العامة، التي ظلت مغلقة لمدة شهرين، في إعادة فتح ما يسمى بالمناطق الخضراء في البلاد الأقل تأثرًا بالفيروس.





ومع ذلك، تظل المناطق الحمراء أو شديدة العدوى تحت المراقبة الصارمة وتدابير السلامة ذات الصلة.





وحتى اليوم الاثنين، أبلغت السلطات الفرنسية عن ما يقرب من 183000 إصابة بـ كوفيد 19 وأكثر من 28000 حالة وفاة مرتبطة بها.