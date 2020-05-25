AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شوشة: ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في سيناء

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:58 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
احمد صالح
أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، علي ضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد، علاوة علي الاهتمام ب النظافة العامة ورفع المخلفات اولا بأول.

وأشار المحافظ، إلي أن اهمية متابعة رصد ومتابعة الإخطارات والشكاوى في مختلف مراكز ومدن المحافظة خلال أيام العيد المبارك ، وسرعة الاستجابة لاحتوائها والتعامل الفوري معها .

وأكد شوشه ،علي أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات، لم تتلق أية إخطارات أو مشكلات أو معوقات خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

اقرأ ايضا..
محافظ شمال سيناء: أولى عمليات الاستثمار ببئر العبد إقامة مصنع السكر


وأضاف المحافظ ، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالعريش مستمرة في التواصل مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين خلال أيام العيد.

، مع ربطها مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالقاهرة ، والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية لمتابعة الموقف لحظة بلحظة .

من جانبه أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تضم أعضاء من الإدارات المعنية في ديوان عام المحافظة ، بجانب ممثلين عن مديريات الصحة والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي وقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وتليفونات شمال سيناء ومرفق الإسعاف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هطول أمطار خفيفة على مناطق بمحافظة شمال سيناء

هبوب رياح وهطول أمطار في بعض مناطق سيناء

محافظ شمال سيناء: تلقي بلاغات وشكاوى المواطنين في أيام العيد على مدار الساعة

ترشيحاتنا

انخفاض سعر الذهب اليوم الاثنين ثاني أيام عيد الفطر.. تفاصيل

أسعار العملات الأجنبية والعربية في ثاني أيام عيد الفطر

ترقب في الاهلي لموقف الكاف من لافتات نادي القرن الأفريقي

تعرف علي سبب تأخير تجديد تعاقد السويسري فايلر مع الأهلي

مصابو الوباء على أعتاب الـ6 ملايين.. والوفيات أرقام مفجعة

شاهد.. جسم معتم في سماء مدينة شهيرة بأستراليا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها.. 5 أخطاء تفسد جمال الشعر

سيلفي يحيا الهلال مع الصليب.. الطاقم الطبي بمستشفى عزل ملوي يحتفل بعيد الفطر "صور"

15 صورة تكشف تطور إطلالات زوجة محمد رمضان