شوشة: ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في سيناء

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وأضاف المحافظ ، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالعريش مستمرة في التواصل مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين خلال أيام العيد. اقرأ ايضا..وأضاف المحافظ ، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالعريش مستمرة في التواصل مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين خلال أيام العيد.



، مع ربطها مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالقاهرة ، والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية لمتابعة الموقف لحظة بلحظة .



من جانبه أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تضم أعضاء من الإدارات المعنية في ديوان عام المحافظة ، بجانب ممثلين عن مديريات الصحة والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي وقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وتليفونات شمال سيناء ومرفق الإسعاف.

