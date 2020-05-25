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محافظات

أسماء مستشفيات بورسعيد المخصصة لاستقبال حالات كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:01 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
تقرر ضم مستشفيات المبرة والحياة بورفؤاد والزهور لتكون بجانب مستشفي الحميات لتقديم الخدمات في مواجهة فيرس كورونا بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد  وأجهزة الصحة والطب الوقائي وعميد كلية الطب ومدير عام إدارة الأزمات بالمحافظة.

يأتي القرار ضمن إعلان وزارة الصحة ضم ٣٢٠ مستشفى على مستوى الجمهورية إلى معركة مواجهة فيروس كورونا. 

وناشد المحافظ أبناء بورسعيد بالتوجه المباشر إلى هذه المستشفيات طبقا للموقع السكني  في حالة الشكوي من أي أعراض أو الاشتباه بالإصابة بالفيروس .

وأكد أن المستشفيات الأربعة ستستمر في تقديم كافة الخدمات الطبية الأخري لمختلف الحالات المرضية مع تخصيص قسم خاص بها للتعامل مع الحالات الخاصة بفيروس كورونا.

وأكد مسئولو  الصحة خلال الاجتماع توافر الأجهزة الطبية وأطقم التمريض التي توفر تقديم خدمة طبية بنفس المستوي الذي تقدمة مستشفي الحميات مع حالات فيروس كورونا.
أسماء مستشفيات بورسعيد المخصصة لاستقبال حالات كورونا
أسماء مستشفيات بورسعيد المخصصة لاستقبال حالات كورونا
أسماء مستشفيات بورسعيد المخصصة لاستقبال حالات كورونا
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