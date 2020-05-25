تركي آل الشيخ يهنئ محمود علاء بمولوده الجديد.. واللاعب يرد

هنأ تركي آل الشيخ محمود علاء لاعب نادي الزمالك بمولوده الجديد مالك.





وكتب تركي آل الشيخ معلقا على تغريدة محمود علاء قائلا " مبرررروك".





ورد محمود علاء على تركي آل الشيخ قائلا "‏‎الله يبارك في حضرتك يابو ناصر".







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وكان محمود علاء غرد عبر تويتر قائلا "‏الحمد لله رزقني الله بـ ( مالك ) اللهم اجعله من الذرية الصالحة واحفظه واجعله من عبادك الصالحين مالك محمود علاء".







جدير بالذكر أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صرح من قبل بأن، محمود علاء جدد تعاقده مع الأبيض، ونفى كل ما تردد عن رحيل اللاعب.

