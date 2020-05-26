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سيارات

تعرف على فلاتر السيارة ومتى يجب تغييرها

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:01 ص
لاتر السيارة و متي
لاتر السيارة و متي يجب تغييرها
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اشرف عطية
توجد في سيارتك اعداد من الفلاتر التي تضمن افضل كفائة لعمل المحرك و السيارة بشكل عام و هذة الفلاتر تم وضعها لتنقي السيارة من الشوائب سواء شوائب الزيت او البنزين او الهواء و يجب تغييرها بشكل دوري حفاظا علي سلامتك و سلامة سياراتك فهي مصممة لجذب الاوساخ و الشوائب و التخلص منها و في هذا السياق نعرض عليكم هذة الفلاتر و متي يجب تغييرها .


1- فلتر الزيت فيجب علي السائق تغيير زيت السيارة كل 5,000 كيلومتر أو كل 3 إلى 6 أشهر، وذلك حسب ما تنصح به شركات صناعة السيارات لتفادي أي أضرار، ولكن حسب السيارة وطريقة القيادة تختلف هذه المدة، حيث أن المحركات اﻷحدث والزيت ذو الجودة اﻷعلى يستمر لفترة أطول و يعمل فلتر الزيت على جمع الشوائب واﻷتربة التي قد تسبب أضرار من الزيت، ويجب تغييره في كل مرة يتم فيها تغيير الزيت .

2- فلتر الهواء و فلتر التكييف فتحتوي السياراة على اثنين من فلاتر الهواء، إحداهما للمحرك، والآخر لمقصورة الركاب و يتم تغييرهم عادة مرة مرتين سنويا علي الاقل أو كل 25,000 إلى 50,000 كيلومتر و يتخلف التوقيت حسب ظروف تشغيل السيارة .

3- فلتر البنزين يمنع هذا الفلتر الشوائب و جزيئات الصدأ واﻷتربة من الوصول إلى خزان الوقود، ويجب تغييره كل 35,000 إلى 50,000 كيلومتر، إلا أن بعض السيارات الحديثة تمتلك مضخات وقود ليست بحاجة لتغيير لوجودها في الخزان بشكل مباشر  لذلك يجب عليك انتقاء انواع بنزين جيدة لتحافظ علية اطول فترة ممكنة .

4- فلتر زيت الفتيس لم تعد معظم السيارات تستخدم هذا الفلتر و يتم استبدالة بمغناطيش اسفل كارتيرة الزيت ليجزب الشوائب الناتجة عن الاحتكاك بين التروس، ولكن، في حالة وجوده، يجب تغييره كل 45,000 كيلومتر، وهو ما سيعمل على تحسين أداء الفتيس .
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