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أخبار البلد

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد سيامة مطران الجيزة والفيوم

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:09 م
الأنبا توماس عدلي
الأنبا توماس عدلي
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سامح سلام
تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر اليوم الاثنين بتذكار عيد السيامة الأسقفية للأنبا توماس عدلى، مطران ايبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف للاقباط الكاثوليك.

وقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي في مصر برئاسة الأنبا باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية التهنئة له، وتمنى له وافر الصحة والنعم من الروح القدس لإتمام رسالته المقدسة.

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وهنأ غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء في نص البرقية "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك، وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب".

كما بعث الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

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