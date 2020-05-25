بالأبيض والجينز.. علا رشدي تشعل السوشيال ميديا من أحدث جلسة تصوير
الإثنين 25/مايو/2020 - 10:39 م
نشرت علا رشدي صورة جديدة عبر موقع حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة ساحرة.
وظهرت الفنانة علا رشدي
، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية جيب ابيض واسعا ذا فتحات مكشوفة الساق ونسقت معه شميز جينز باللون الأزرق.
وانتعلت علا رشدي
مع هذه الاطلالة حذاءً باللون النبيتى، وهو ما جعل إطلالتها عصرية وعلى الموضة.
أما من الناحية الجمالية تعتمد علا رشدي
على إبراز ملامحها بالمكياج بالألوان النود لعام 2020، وقامت برفع شعرها.
مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.