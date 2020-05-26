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مرأة

طريقة عمل بوشيار الجديد..فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل بوشيار بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وسريع .

مقادير بوشيار :

200 جرام دقيق 
200 جرام سميد 
1 بيضة 
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية 
1 ملعقة كبيرة زيت 
1 ملعة صغيرة سكر 
نصف ملعقة صغيرة ملح 
ماء دافىء للعجن 
زيت نباتي للفرد 
2 كوب عسل 
2 كوب زبدة لينة 


طريقة تحضير بوشيار :

* يخفق الدقيق مع السميد والخميرة والسكر والملح والزيت والبيضة.

* يضاف الماء بالتدريج حتى الحصول على قوام مناسب للعجين.

* تترك العجينة حتى تتخمر ثم تفرد على سطح مدهون بالزيت.

* تسوى على طاسة ساخنة على وجه واحد مع مراعاة ثقب العجين على النار.

* يذاب العسل في الزبدة على النار ثم تصب فوق البوشيار ويقدم.
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