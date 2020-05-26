طريقة عمل بوشيار الجديد..فيديو

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل بوشيار بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وسريع .
مقادير بوشيار :
200 جرام دقيق
200 جرام سميد
1 بيضة
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
1 ملعقة كبيرة زيت
1 ملعة صغيرة سكر
نصف ملعقة صغيرة ملح
ماء دافىء للعجن
زيت نباتي للفرد
2 كوب عسل
2 كوب زبدة لينة
طريقة تحضير بوشيار :
* يخفق الدقيق مع السميد والخميرة والسكر والملح والزيت والبيضة.
* يضاف الماء بالتدريج حتى الحصول على قوام مناسب للعجين.
* تترك العجينة حتى تتخمر ثم تفرد على سطح مدهون بالزيت.
* تسوى على طاسة ساخنة على وجه واحد مع مراعاة ثقب العجين على النار.
* يذاب العسل في الزبدة على النار ثم تصب فوق البوشيار ويقدم.