طريقة عمل بوشيار الجديد..فيديو

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل بوشيار بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وسريع .





مقادير بوشيار :





200 جرام دقيق

200 جرام سميد

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

ماء دافىء للعجن

زيت نباتي للفرد

2 كوب عسل

2 كوب زبدة لينة





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طريقة تحضير بوشيار :





* يخفق الدقيق مع السميد والخميرة والسكر والملح والزيت والبيضة.





* يضاف الماء بالتدريج حتى الحصول على قوام مناسب للعجين.





* تترك العجينة حتى تتخمر ثم تفرد على سطح مدهون بالزيت.





* تسوى على طاسة ساخنة على وجه واحد مع مراعاة ثقب العجين على النار.



