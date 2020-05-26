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فن

بكره هبقى مليونير.. لقاء الخميسي ترقص بصحبة زوجها وأبنائها.. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:26 ص
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة لقاء الخميسي فيديو جديدا، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور "إنستجرام". 

 وظهرت لقاء الخميسي مع زوجها وأولادها وهي  ترقص بطريقة هستيرية على تتر مسلسل "بـ 100 وش".

وكتبت لقاء الخميسي معلقة علي الفيديو: "مليونير مليونير..  بكره هبقي مليونير". 

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وحاز الفيديو على إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي: " عسل يا لولو.. فيديوهاتك كلها جميلة زيك.. ربنا يحميكم.. انا بحبكم اوي".

يُذكر أن لقاء الخميسي تشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، والذي تجري أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.

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