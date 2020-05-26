أخبار الزمالك..شرط بعقد كارتيرون مع الزمالك.. سر شراء ميدو لـ جنش من ماله الخاص

جدد الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية رفضه تولى أية ملفات قانونية للأندية المصرية يتم طرحها فى النزاعات أمام الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

كشف مصدر مقرب من فرجاني ساسي نجم فريق الزمالك، موقف اللاعب من البقاء أو الرحيل، عن القلعة البيضاء سواء الفترة المقبلة، أو عقب

انتهاء عقده.









كشف الكابتن أحمد حسام ميدو لأول مرة عن قيامه بالتكفل بشراء حارس مرمي نادي الزمالك محمود جنش من ماله الخاص وقت إفلاس نادي الزمالك ليتم خصمها من مستحقاته بعد ذلك

شرط بعقد كارتيرون الجديد من أجل الاستمرار مع الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان الجلسة التي عقدت بين مسئولي الزمالك والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض تضمنت مناقشة بند جديد يتم اعتماده في العقد الذي سيتم توقيعه خلال الأيام المقبلة لتمديد تعاقد المدير الفني مع القلعة البيضاء



