دعاء للميت في العيد يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

دعاء للميت في العيد مكتوب لعله أفضل هدايا العيد، التي يمكنك تقديمها للمتوفي، ليتحول قبره في يوم العيد إلى روضة من رياض الجنة، وتطوف عليه ملائكة الرحمة من كل جانب لتعايده، ويناله بعضًا من مظاهر العيد، فكما يحتفل الأحياء بالعيد اليوم، فإن دعاء للميت في العيد يجعل الموتى يشاركون الأحياء فرحة العيد ومظاهره، فبه يكون عيدًا للمتوفي في قبره، لذا يبحث الكثيرون عن دعاء للميت مكتوب راجين الله تعالى أن يصيب ساعة استجابة فيهنأ الميت به، تنفيذًا لوصية النبي –صلى الله عليه وسلم- بالحرص على دعاء للميت من ما ترك من ادعية المتوفي المأثورة بالكتاب والسُنة النبوية الشريفة .
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دعاء للميت في العيد
دعاء للميت في العيد أقل هدية لبر الوالدين والأحباب المتوفين، تجعلهم في عيد مثلنا وإن كانوا في قبورهم، وتبدل أحوالهم إلى الأفضل، بعدما لم يتبقى لهم في الدنيا سوء أن يتذكر أحد الأحياء بـ دعاء للميت في العيد أو في أي وقت، وإن كان دعاء للميت في العيد هو أجمل عدية ولا عدية يمكن أن تصل المتوفي غيرها، ومن دعاء للميت في العيد ما يلي:
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1- اللهم ارحم من لم يدرك العيد معنا، واجعل عيده في الجنة أجمل.
2- اللهم في يوم العيد ارحم كل ميت ودعه أهله ويواريه التراب يارب العالمين.
3- اللهم ارحم من لم يحضروا معنا هذا العيد وأبدلهم دارا خيرا من دارهم.
4- اللهم ارحم موتى المسلمين واجعل عيدهم أجمل بجوارك.
5-اللهم اجعل قبره خير مسكن تغفو به عينه واجعل منازلهم في أعلى الجنان ياحي ياقيوم.
دعاء للميت قصير
دعاء للميت قصير مكتوب ومستجاب يوم العيد هذا ما فرضه تسارع العصر على الإنسان في هذه الأيام، فظهرت الحاجة إلى دعاء للميت قصير يوم العيد يواكب الإنسان به مجريات الحاضر المعايش، ومن أمثلة دعاء للميت قصير مكتوب ومستجاب يوم العيد .
• اللهم في هذا العيد جعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.
• اللهم اجعل الراحلين إليك في ظل ظليل.
• اللهم اجعل عن يمينه وعن شماله نورا حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا.
• اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.
• اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.
• في يوم العيد اللهم ارحم من غابوا غيابا أبديا، اللهم ابعث لهم نورًا إلى يوم يبعثون.
• اللهم في يوم العيد أذقه “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها.
• اللهم اجعل له كنوزًا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.
• اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعفو عنهم يا ذو الجلال والاكرام.
الدعاء للميت من الكتاب والسنة
الدعاء للميت من الكتاب والسنة النبوية الشريفة يريح أصحاب القلوب المتألمة لفراق أحبائهم، فرفع أكف التضرع إلى الرحمن خير وسيلة لتخفيف حزنهم على أحبتهم المتوفين، الدعاء للميت من الكتاب والسنة يجعل النفس تهدأ والقلب يطمئن وتنزل السكينة على أهل المتوفي وترزقهم الثبات لأرواحهم المتعبة بأن يتغمد قلوبهم بالسكينة والسلوان، الدعاء للميت من القرآن والسنة به يسكن المتوفي فسيح جناته ويجعله في عليين ويمن عليه بشفاعة الرسول الكريم وخلافه من ادعية للميت في قبره توسع مدخله.
دعاء للموتى
• اللهمّ اجزالموتى عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.
• اللهم اغفر للموتى وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
• اللهمّ إنّ الموتى نَزَلوا بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبحوا فقراء إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابههم.
• اللهم اغفر للموتى وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
• اللهمّ إنّ الموتى نَزَلوا بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبحوا فقراء إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابههم.
اللهمّ افسح للموتى في قبورهم مدّ بصرهم، وافرش قبورهم من فراش الجنّة.
• اللهمّ آتهم برحمتك ورضاك، وقهِم فتنة القبر وعذابه، وآتهم برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثهم إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.
• اللهمّ احم الموتى تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.
• اللهم آنس وحدتهم، وآنسهم في وحشتهم، وآنسهم في غربتهم، اللهم أنزلهم منزلًا منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، وأنزلهم منازل الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقًا.
• اللهم اغفر لهم وارفع درجتهم في المهديين، وافسح لهم قبورهم، ونور لهم فيه، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين.
• اللهمّ آتهم برحمتك ورضاك، وقهِم فتنة القبر وعذابه، وآتهم برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثهم إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.
• اللهمّ احم الموتى تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.
• اللهم آنس وحدتهم، وآنسهم في وحشتهم، وآنسهم في غربتهم، اللهم أنزلهم منزلًا منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، وأنزلهم منازل الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقًا.
• اللهم اغفر لهم وارفع درجتهم في المهديين، وافسح لهم قبورهم، ونور لهم فيه، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.
• اللهم اعذهم من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيه، واملًا قبره بالرضا والنور، والفسحة والسرور.
• اللهم إن عبادك في ذمتك وحبل جوارك، فقهم فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر لهم وارحمهم، إنك أنت الغفور الرحيم.
• اللهمّ ادخلهم الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.
• اللهمّ آنسهم في وحدتهم، وفي وحشتهم، وفي غربتهم.
• اللهم اعذهم من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيه، واملًا قبره بالرضا والنور، والفسحة والسرور.
• اللهم إن عبادك في ذمتك وحبل جوارك، فقهم فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر لهم وارحمهم، إنك أنت الغفور الرحيم.
• اللهمّ ادخلهم الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.
• اللهمّ آنسهم في وحدتهم، وفي وحشتهم، وفي غربتهم.
• اللهم في رمضان ارحم أرواحا طاهرة كانت تترقب رمضان معنا وتفرح به ، واليوم هي في قبورها .
• اللهم في رمضان ارحم من لا يصوم معنا هذا العام واجعل رمضانه أجمل في الجنة.
• اللهم بلغنا أيام رمضان ولياليه وأنت راض عنا وأهلنا وكل من نحب الأحياء منهم والأموات.
• ربي لا تجعل رمضان يمر إلا وقد غفرت جميع ذنوبنا وذنوب موتانا ورحمتهم ورحمتنا وجعلت مثواهم الجنة ،وجعلتنا أحياءً وأمواتًا من عتقائك من النار.