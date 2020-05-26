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أخبار البلد

نجيب ساويرس يعلن عن حسابه الرسمي الوحيد.. ويتهم البعض بتزوير رسائله

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:25 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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ميرنا محمود
أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس علي حسابه الرسمي الوحيد  علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ونفي وجود أي حسابات أخرى مزورة

وكتب نجيب ساويرسللإحاطة هذا هو الحساب الوحيد الذى اتعامل عليه و  اى رسائل أخرى مزورة من إخوانا البعدا.. وأي موقع مذكور انه منقول عنه غير صحيح ايضا".

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وجاءت التعليقات كالاتي :

 سجل عندك. واحد معجب بذكاءك وسرعة بديهتك ومتابع لكل مقابلاتك التلفزيونيه .. من السعودية

 نسأل الأسئلة المهمة السياحة هترجع أمتي وازي وازاي نتعامل مع الملف في الوضع الراهن

هو نجيب ساويرس واحد بس و الباقي فشينك

يذكر ان جاءت اخر تصريحات نجيب ساويرس حول  مطالبتة  بالإعلان عن موعد محدد لفتح الباب أمام السياحة في مصر حتى يتمكن من يخطط للقيام بـ اجازة أن يدرج السياحة في مصر ضمن رحلته السياحية .


وكتب نجيب ساويرس :"  لما أسأل أخويا اللى مستثمر فى  السياحة بقوة ..السياح هيرجعوا إمتى و يقوللى معرفش .... يبقى فيه حاجة غلط
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