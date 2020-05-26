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رياضة

رسميا.. إنهاء الموسم الكروي للسيدات في إنجلترا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:18 ص
الموسم الكروي للسيدات
الموسم الكروي للسيدات في إنجلترا
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قسم الرياضة
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم،عن وضع حد للموسم في الدرجتين الأولى والثانية للسيدات، بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد،  دون الإفصاح عن تحديد كيفية يحسم الترتيب النهائي فيما يتعلق بالتتويج، والصعود والهبوط.

وأشار الاتحاد في بيان إلى أن الرابطتين المشرفتين على دوري السوبر (الدرجة الأولى)، و"تشامبيونشيب" (الثانية) "أكدتا قرار إنهاء موسم 2019-2020.

وأوضح أن الرابطتين بقيتا على تواصل دائم مع الأندية وكل المعنيين "لتحديد أفضل طريقة لاختتام موسم 2019-2020، ومنح اللاعبات والأندية الوضوح والدعم المطلوبين في هذه الفترة".

وحاول مسؤولو كرة القدم إعادة الدوري من جديد ولكن المعوقات المالية التي تحتاجها من أجل مواجهة فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات عالية للغاية.
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