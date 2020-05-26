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توك شو

تعليق كوميدي من نيللي كريم على انتشار أغنية مليونير على الـ تيك توك.. وعلاقتها بـ آسر ياسين.. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:42 ص
نيللي كريم
نيللي كريم
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كـريـم الـخـطـيـب
كشفت الفنانة نيللي كريم عن تفاصيل وكواليس شخصيتها في مسلسل 100 وش، مؤكدة أنها سعيدة بمشاركتها في المسلسل خاصة ان فريق العمل خفيف الظل وموهوب.

علقت الفنانة نيللي كريم على انتشار أغنية مليونير على مواقع التواصل الاجتماعي و "التيك توك"، موضحة أن هناك مقاطع أخرى من مسلسل 100 وش يتم تداولها على "التيك توك" لمدى تأثيرها على الشباب لحبهم لهذا النوع من المشاهد.

وقالت نيللي كريم خلال لقائها في برنامج "أحلى نجوم" المذاع على قناة "المحور" إن الفنان أسر ياسين موهوب بالفطرة وإنسان طبيعي وبسيط، وصادق في تقمص الشخصية التي يقدمها.

وأضافت نيللي كريم أنها شاركت الفنان أسر ياسين في العديد من الأعمال الفنية الأخرى وتربط بينهم علاقة صداقة طيبة، وتشعر معه بارتياح في العمل لدرجة الاستمتاع.
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