AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ألف سلامة يا حبيبتي.. أحمد حاتم يدعم رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:57 ص
احمد حاتم و رجاء
احمد حاتم و رجاء الجداوي
Advertisements
ميرنا محمود
وجه الفنان أحمد حاتم الدعم للفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد ونقلها لمستشفي العزل بمحافظة الإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم. 

ونشر الفنان أحمد حاتم صورة له مع رجاء الجداوي وعلق عليها قائلا: "الف سلامه عليكي يا حبيبتي" 

وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر خاصة لـ"صدى البلد" إنه تم اكتشاف الإصابة أمس الأول، ونقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.


وكانت قد ظهرت الفنانة رجاء الجداوي، في الصورة التي جمعتها بفريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، في آخر أيام التصوير قبل 3 أيام، بجوار الفنانين على قاسم، وأسماء جلال، إضافة إلى باقي فريق العمل، وأبرزهم: «دينا الشربيني، ومحمود قابيل».

وشاركت النجمة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان"، وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أحمد زاهر يحدث ضجة بعد تبرئه من فتحي البرنس

احذر.. صيام الست من شوال في هذه الحالة

السعودية تعلن عودة الطيران الداخلي ورفع تعليق السفر

العثور على جثة متحللة أثناء حفر كوبري الحلمية الجديد.. صور

دموعها تتساقط .. ليلى علوي تحدث ضجة بسبب تسجيل صوتي

وفاة نجم الظل عبد النبي السيد الشهير بـ إتو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أصفر.. هبة السيسي تتألق في ثاني أيام العيد

ملابس صيفية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بمكياج جذاب .. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها