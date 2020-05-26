ألف سلامة يا حبيبتي.. أحمد حاتم يدعم رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا





ونشر الفنان أحمد حاتم صورة له مع رجاء الجداوي وعلق عليها قائلا: "الف سلامه عليكي يا حبيبتي"





وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد ، وقالت مصادر خاصة لـ"صدى البلد" إنه تم اكتشاف الإصابة أمس الأول، ونقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.









وكانت قد ظهرت الفنانة رجاء الجداوي، في الصورة التي جمعتها بفريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، في آخر أيام التصوير قبل 3 أيام، بجوار الفنانين على قاسم، وأسماء جلال، إضافة إلى باقي فريق العمل، وأبرزهم: «دينا الشربيني، ومحمود قابيل».





وشاركت النجمة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان"، وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية.



