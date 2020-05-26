كشفت عن قدمها.. شاهد مشهد روجينا المحذوف من مسلسل البرنس

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده، يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاته، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6.



