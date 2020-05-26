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فن

كشفت عن قدمها.. شاهد مشهد روجينا المحذوف من مسلسل البرنس

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:21 ص
روجينا
روجينا
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سعيد فراج
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عبر تطبيق انستجرام، لأحد المشاهد التي حذفتها الرقابة على المصنفات الفنية، من أحداث مسلسل «البرنس» للفنان محمد رمضان، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي. 

وفي المشهد تقوم فدوى (روجينا) بزيارة إلى منزل أهل زوجها فتحي (أحمد زاهر)، ثم تغادر المنزل غاضبة وتطلب من ياسر (محمد علاء) أن يوصلها، وتكشف عن قدمها. 

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده، يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاته، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6. 

وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

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