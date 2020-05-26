فايلر يوافق على ضم جاكسون موليكا.. ومازيمبي يعرقل الصفقة

لاعب فريق مازيمبي الكونغولي، على أعتاب الانضمام للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق، وذلك عقب عرضه على رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول . أصبح جاكسون موليكا





ووافق رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي على انضمام جاكسون موليكا إلي صفوف الفريق عقب رؤية إمكانيات اللاعب ،حيث نجح موليكا في إحراز 15 هدفا وصنع 4 أهداف في 30 مبارة خاضها مع مازيمبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا على مدار موسمين بالإضافة إلى السجل التهديفي في البطولات المحلية .





ورحب جاكسون موليكا بالانتقال إلي صفوف النادي الأهلي إلا أن إدارة مازيمبي ترفض التخلي عن اللاعب خاصة وأن الأهلي أحد الأندية المنافسة في البطولة الإفريقية .





ويفضل مسئولي مازيمبي بيع جاكسون موليكا لأحد الأندية الفرنسية التي طلبت ضمه.





ويرغب النادي الأهلي في ضم أحد الصفقات الإفريقية من أجل تدعيم صفوف الفريق للاستحواذ في البطولات الأفريقية من جديد .





وأكد وكيل جاكسون موليكا لاعب فريق مازيمبي الكونغولي، أن النادي الأهلي تقدم بعرض رسمي، لضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.