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فن

أبويا سيظل سندي.. محمد محمود عبد العزيز يتذكر والده بكلمات مؤثرة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:07 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر محمد محمود عبد العزيز، الممثل والمنتج عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة له بخلفية صورة والده الراحل محمود عبد العزيز.

وعلق عليها قائلًا: "فى يوم خطيبتى صورتنى من غير ماخد بالى، الصورة عجبتنى بس حسيت فيها بمعنى تانى، المعنى اللى وصلنى ان ابويا سيظل ضهرى و سندى بروحه و وطنيته و فنه و جمهوره و تاريخه المشرف الى ان القاه إن شاء الله. ربنا يقدرنى و اشرف حضرتك... (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا).

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وجاءت تعليقات الجماهير كالتالى :
-ممثل محترم ، وأضاف أخر" الله يرحمه" وعلق أخر"كان ممثل جميل ومبدع".

يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". 

العمل بطولة الفنان "عزت العلايلي" والفنان "صلاح عبدالله" والفنانة "بوسى" والفنانة "مرڤت أمين" وشارك فى العمل عدد كبير من النجوم.. منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون.



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