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أخبار العالم

وزير الصحة الكويتي: شفاء 685 حالة من كورونا بإجمالي 7306 متعافين

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:04 ص
وزير الصحة الكويتي
وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح
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أ ش أ
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الثلاثاء، شفاء 685 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 7306 حالات.

وأضاف الشيخ الدكتور باسل الصباح - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ685 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. 

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الاثنين، شفاء 504 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 6621 حالة.
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