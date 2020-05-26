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محافظات

لليوم الثالث على التوالي.. غلق المحال التجارية والشواطئ والمتنزهات بالغردقة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:04 م
غلق الشواطئ
غلق الشواطئ
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إبراهيم جادالله
شهدت مدينة الغردقة لليوم الثالث على التوالي التزاما تاما من المواطنين، حيث كانت الشوارع خالية تماما من المارة.


 وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة عدم رصد أى تجمعات من خلال غرفة عمليات المدينة والمحافظة، والتأكيد على غلق المحال التجارية والحرفية واستمرار غلق المطاعم والمقاهي والمنتزهات والممشى.


 وقامت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة في ثالث أيام عيد الفطر بالمتابعة على شواطئ ومتنزهات المدينة والمحلات التجارية والحرفية وموقف السرفيس والبيجو، حيث وجدت تلك الأماكن خالية تماما من المواطنين، والتزاما تاما بغلق جميع المحلات وعدم وجود سيارات داخل المواقف (داخلي - خارجي).


وقام مدير المتابعة الميدانية بالمدينة بالتنسيق مع مسئولي المتابعة الميدانية من كل حي بتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات خلال إجازة عبد الفطر المبارك ومنع إقامة أي احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمتنزهات والحدائق العامة والشواطئ.


وشدد عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة، على ضرورة التنسيق بين كل حي شمال وجنوب بتطبيق القرارات الخاصة بفيروس كورونا بكل حسم، مؤكدا أن حظر التجول يبدأ من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا من المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


يأتى ذلك فى إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بالتعليمات خلال أيام عيد الفطر المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا، وفى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق والمحال التجارية والحرفية بمدن المحافظة، وبتعليمات اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، بالمتابعة المستمرة لأماكن التنزه وشواطئ المدينة.
لليوم الثالث على التوالي.. غلق المحال التجارية والشواطئ والمتنزهات بالغردقة
لليوم الثالث على التوالي.. غلق المحال التجارية والشواطئ والمتنزهات بالغردقة
لليوم الثالث على التوالي.. غلق المحال التجارية والشواطئ والمتنزهات بالغردقة
لليوم الثالث على التوالي.. غلق المحال التجارية والشواطئ والمتنزهات بالغردقة
لليوم الثالث على التوالي.. غلق المحال التجارية والشواطئ والمتنزهات بالغردقة
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