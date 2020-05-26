لليوم الثالث على التوالي.. غلق المحال التجارية والشواطئ والمتنزهات بالغردقة

وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة عدم رصد أى تجمعات من خلال غرفة عمليات المدينة والمحافظة، و التأكيد على غلق المحال التجارية والحرفية واستمرار غلق المطاعم والمقاهي والمنتزهات والممشى.













وقامت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة في ثالث أيام عيد الفطر بالمتابعة على شواطئ ومتنزهات المدينة والمحلات التجارية والحرفية وموقف السرفيس والبيجو، حيث وجدت تلك الأماكن خالية تماما من المواطنين، والتزاما تاما بغلق جميع المحلات وعدم وجود سيارات داخل المواقف (داخلي - خارجي).









وقام مدير المتابعة الميدانية بالمدينة بالتنسيق مع مسئولي المتابعة الميدانية من كل حي بتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات خلال إجازة عبد الفطر المبارك ومنع إقامة أي احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمتنزهات والحدائق العامة والشواطئ.









وشدد عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة، على ضرورة التنسيق بين كل حي شمال وجنوب بتطبيق القرارات الخاصة بفيروس كورونا بكل حسم، مؤكدا أن حظر التجول يبدأ من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا من المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.







