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أخبار البلد

العناني يتفق ونظيره الإسباني على تجديد اتفاقية 2001 لعودة السائحين

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:16 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الاثار
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محمد الاسكندرانى
أجرى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اتصالا هاتفيا مع نظيرته وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية ماريا رايس ماروتو الليرا (María Reyes Maroto Illera)، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع السياحي والاستعدادات والإجراءات الاحترازية في كلا الدولتين لاستقبال الزائرين، في ظل إعلان إسبانيا استعدادها لاستقبال السياحة الخارجية من بعض دول العالم مع بداية شهر يوليو.





وخلال الاتصال الهاتفي، ناقش الوزيران استئناف النشاط السياحي بين البلدين في ظل الإجراءات الوقائية المتبعة وضوابط السلامة الصحية المعتمدة من الجانبين لضمان سلامة صحة السائحين والعاملين بالقطاع في البلدين بعد عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة.


كما بحثا سبل تبادل أجندة المناسبات السياحية والاستفادة من الخبرات الإسبانية في مجال سياحة المدن والترويج للمنتجات والمقاصد السياحية المصرية فى هذا المجال.


كما اتفق الوزيران على العمل على تجديد وتطوير اتفاقية التعاون المشتركة في مجال السياحة بين البلدين والتي تم توقيعها عام 2001، بحيث تتناول تعزيز التكامل في المجال السياحي، وكذلك إبرام اتفاقيات ثنائية بين البلدين ذات ضوابط صارمة للحفاظ على سلامة وصحة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، وذلك بعد عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة، فقد زار مصر 100.000 سائح إسبانيا عام 2019.


يأتي هذا الاتصال التليفوني مع وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، ومن قبله وزير السياحة اليوناني، على خلفية إعلان عدد من الدول الأوروبية عن قرب استئناف الأنشطة السياحية اعتبارا من شهر يونيو/يوليو.
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