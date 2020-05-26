حازم إيهاب يشارك جماهيره صورة جديدة عبر إنستجرام.. شاهد

نشر الفنان الشاب حازم إيهاب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له بإطلالة رسمية كلاسيكية.





فيما علق متابعيه كالآتى:

-ربنا يحميك ، وأضاف أخر "فنان جميل"









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كما شارك حازم ايهاب في فيلم "العارف" وهو من بطولة الفنان أحمد عز، فيما شارك فى مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى .









مسلسل "البرنس" إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، عبد الرحمن أبوزهرة وأحمد داش ورحاب الجمل وبدرية طلبة وآخرين.



