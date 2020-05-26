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فن

حازم إيهاب يشارك جماهيره صورة جديدة عبر إنستجرام.. شاهد

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:22 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان الشاب حازم إيهاب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له بإطلالة رسمية كلاسيكية.

فيما علق متابعيه كالآتى: 
-ربنا يحميك ، وأضاف أخر "فنان جميل" 


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كما شارك حازم ايهاب في فيلم "العارف" وهو من بطولة الفنان أحمد عز، فيما شارك فى مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى .


مسلسل "البرنس" إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، عبد الرحمن أبوزهرة وأحمد داش ورحاب الجمل وبدرية طلبة وآخرين.

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