على الهادي يا زبادي.. محمود كهربا يقضي إجازته بالساحل الشمالي

نشر محمود كهربا لاعب النادى الأهلى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة.













وظهر محمود كهربا بإطلالة صيفية على شاطئ البحر نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الإعجاب.









وكتب "محمود عبد المنعم كهربا" على الصورة، معلقا "على الهادى يا زبادى ⚡️☀️".





كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى آخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.





ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.





يذكر أن النادي الأهلي طالب باستكمال مسابقة الدوري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .







