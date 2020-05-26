كسر بالأسفلت.. قائدو السيارات يشكون من عوائق بكوبري أكتوبر بالتحرير

أرسل القارئ محمد منير شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من تكسير في الأسفلت بمطلع كوبري أكتوبر.





وقال منير:" نعاني نحن المترددون على مطلع كوبري أكتوبر بالتحرير في اتجاه الدقي من شارع كورنيش النيل من كسر في الكوبري يؤثر على السيارات تأثيرا جسيما، بالإضافة إلى تعطيل حركة السير بسبب هذا التكسر".





وطالب المسئولين بسرعة إعادة رصف مطلع الكوبري رأفة بأصحاب السيارات المترددة على هذا المطلع.