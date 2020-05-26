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بين الناس

كسر بالأسفلت.. قائدو السيارات يشكون من عوائق بكوبري أكتوبر بالتحرير

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:03 م
تكسير الطرق
تكسير الطرق
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احمد قطب
أرسل القارئ محمد منير شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من تكسير في الأسفلت بمطلع كوبري أكتوبر.

وقال منير:" نعاني نحن المترددون على مطلع كوبري أكتوبر بالتحرير في اتجاه الدقي من شارع كورنيش النيل من كسر في الكوبري يؤثر على السيارات تأثيرا جسيما، بالإضافة إلى تعطيل حركة السير بسبب هذا التكسر".

وطالب المسئولين بسرعة إعادة رصف مطلع الكوبري رأفة بأصحاب السيارات المترددة على هذا المطلع.
يقدم موقع صدي البلد خدمة بين الناس بموقع صدي البلد للتواصل بين المواطنين والمسؤولين لحل مشكلاتهم لتقديم شكواكم الاتصال علي رقم 5731 او01025555056
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