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برلمان

متحدث البرلمان: أكاذيب الإرهابية ضد جيش مصر الأبيض مكانها الطبيعي سلة المهملات

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:22 م
الاطباء
الاطباء
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ماجدة بدوي
نفى الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ما بثته الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، عن أن هناك مشروع قرار بمجلس النواب بأن أي طبيب سيمتنع عن العمل أو يقوم بعمل إضراب؛ سيتم حرمانه من العدوى وبدل التغذية، مؤكدا أن الأكاذيب هي نهج الجماعة الإرهابية المارقة، التي تستهدف بث الأكاذيب والسموم والشائعات ضد الدولة المصرية.


وقال "حسب الله" فى بيان أصدره اليوم، الثلاثاء، إن هذه الشائعات والأكاذيب من الجماعة الإرهابية مكانها الطبيعى سلة المهملات ولن تؤثر أبدا على الشعب أو الأداء رفيع المستوى وغير المسبوق عالميا من المهنية والاحترافية من جيش مصر الابيض فى مواجهته البطولية مع فيروس كورونا.

ووجه الدكتور صلاح حسب الله، تحية قلبية لجيش مصر الأبيض من الأطباء وأطقم التمريض وجميع من ينتمون للمنظومة الصحية المصرية، مؤكدا أن الشعب بجميع انتماءاته السياسية والحزبية والشعبية سيستمر فى دعمه ومساندته لجيش مصر الابيض خلال مواجهته الناجحة ضد فيروس كورونا.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله أن جيش مصر الابيض لا ينتظر أى مقابل مادى للقيام بدوره الوطنى المشرف وأكبر دليل على ذلك أنهم يقدمون أرواحهم شهداء لمصر وشعبها فى معركتهم ومواجهتهم مع فيروس كورونا.

وشدد على أن دورهم لا يقل أهمية عن دور صقور وبواسل قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية فى الدفاع عن الدولة ومواجهة الإرهاب والإرهابيين فى جميع أنحاء البلاد.

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