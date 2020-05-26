متحدث البرلمان: أكاذيب الإرهابية ضد جيش مصر الأبيض مكانها الطبيعي سلة المهملات

نفى الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب،

الآلة

لجماعة

عن

هناك مشروع قرار بمجلس النواب بأن أي طبيب سيمتنع عن العمل

يقوم بعمل إضراب؛ سيتم حرمانه من العدوى وبدل التغذية، مؤكدا أن الأكاذيب هي نهج

الجماعة

المارقة، التي تستهدف بث الأكاذيب والسموم والشائعات ضد الدولة

.

ما بثتهالإعلاميةالإخوانالإرهابية،أنأوالإرهابية