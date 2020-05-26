أحمد سيد زيزو يرزق بأول مولودة.. ويعلق: اللهم اجعلها من الذرية الصالحة

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك رفض فكرة رحيل الثنائي أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما لاعبا وسط الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك ببقائهما وعدم السماح لهما بالاحتراف في حالة تلقيهم عروض رسمية .





وكشف مصدر داخل الجهاز الفني ب الزمالك ان المدير الفني الفرنسي رفض تماما فكرة احتراف الثنائي في الموسم المقبل مؤكدا أنهما ضمن القوام الأساسي للفريق، وأنهما يجيدان اللعب في اكثر من مركز داخل الملعب مما يجعلهما من اللاعبين " الجوكر " في قائمة الفريق.





ووجه مسئولو الزمالك تحذيرًا إلى جميع لاعبى الفريق الأبيض بضرورة عدم الظهور الإعلامى، خلال الفترة المقبلة، دون الحصول على إذن مسبق.



