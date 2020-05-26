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رياضة

أحمد سيد زيزو يرزق بأول مولودة.. ويعلق: اللهم اجعلها من الذرية الصالحة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:31 م
أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو
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محمد رشاد
رُزق أحمد سيد زيزو لاعب الفريق  الأول لكرة القدم  بنادى الزمالك، بأول مولود له "بنت" حيث قام اللاعب بنشر صورته عبر حسابه الشخصى على انستجرام، خلال حمل مولودته، معلقًا عليها: "الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلها من عبادك الصالحين واجعلها من الذرية الصالحة".



وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك رفض فكرة رحيل الثنائي أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما لاعبا وسط الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك ببقائهما وعدم السماح لهما بالاحتراف في حالة تلقيهم عروض رسمية .

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني بالزمالك ان المدير الفني الفرنسي رفض تماما فكرة احتراف الثنائي في الموسم المقبل مؤكدا أنهما ضمن القوام الأساسي للفريق، وأنهما يجيدان اللعب في اكثر من مركز داخل الملعب مما يجعلهما من اللاعبين " الجوكر " في قائمة الفريق.

ووجه مسئولو الزمالك تحذيرًا إلى جميع لاعبى الفريق الأبيض بضرورة عدم الظهور الإعلامى، خلال الفترة المقبلة، دون الحصول على إذن مسبق.

و قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق بسبب ظهوره فى أحد برامج المقالب التليفزيونية، وقام اللاعب بتوجيه الشكر إلى رئيس القلعة البيضاء قائلًا عنه، "مرتضى منصور يعاملنا كالأب، وتقبلت تمامًا العقوبة المالية عند توقيعها على ولكننى لم أكن أعلم أنه مقلب".
أحمد سيد زيزو يرزق بأول مولودة.. ويعلق: اللهم اجعلها من الذرية الصالحة
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