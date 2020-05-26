مستشار سعودي يطالب بفتح تحقيق جنائي مكثف لتورط دول فى نشر كورونا

طالب الدكتور محمد شمس مستشار سعودي سابق وخبير علاقات دولية، بضرورة فتح تحقيق جنائي مكثف على جميع المستويات العالمية والإقليمية والمحلية بغية الخسائر التي تكبدها الدول جراء نشر فيروس كورونا.

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تسجيل 1931 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في السعودية





وأوضح"شمس"، فى تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن فيروس كورونا حقيقة ملموسة وذلك من خلال سرعة انتشاره وحصده ملايين الإصابات والوفيات، لكن استغلاله في أغراض سياسية وإقتصادية وإجتماعية هي حقيقة لا فرار منها.

ولفت "المستشار السعودي"، إلى أن العالم تكبد خسائر فادحة وجسيمة وضرب الاقتصاد العالمى فى مقتل لذلك فتح تحقيق دولى مطلوب ويفرض نفسه.

وأعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا وصل إلى 76726 إصابة بعد تسجيل الإصابات الجديدة.

وأضافت الوزارة السعودية أن نسبة التعافي من إصابات فيروس كورونا وصلت إلى 63% حيث بلغ مجموع الحالات المتعافية من مرض "كوفيد-19" 48450 حالة.





فى غضون ذلك، وافقت الحكومة السعودية على تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشملت الإجراءات رفع تعليق الحضور للعمل في الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

وكذلك سيتم رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة، إضافة إلى رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.