كرم جبر: ندرس إغلاق مؤسسة دار الهلال أسبوعا بسبب ظهور 4 حالات كورونا

قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنهم يدرسون إغلاق مؤسسة دار الهلال أسبوعا بسبب ظهور ٤ حالات مصابة بـ كورونا.





وأضاف جبر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتى"،تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، قائلا: يوجد بالأهرام 4 إصابات، الأخبار 6 إصابات بفيروس كورونا، الجمهورية 5 حالات، روز اليوسف حالة.





وأكد كرم جبر أن عدد الإصابات بالمؤسسات الصحفية مطمئن ويتم متابعتها، وتوفير التطهير في أماكن العمل والتعقيم اليومى المستمر فى المؤسسات الصحفية.





وأوضح كرم جبر أنه ممنوع دخول اى صحفى للمؤسسات الصحفية قبل ارتداء الكمامات الطبية، لافتا إلى أنه سيتم تحديد مسئول فى كل مؤسسة لإدارة أزمة كورونا يتلقى البيانات ويتابع الإجراءات التى يتم اتخاذها.



