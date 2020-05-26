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رياضة

لاعب مصري يشارك في الدوري الألماني للمرة الأولى.. تعرف عليه

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 10:54 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
سجل المصري عمر مرموش، أولى مشاركاته مع فريقه فولفسبورج، في المباراة التي تجمعه بنظيره نادي باير ليفركوزن، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني.

وأشرك النمساوي جلاسنر، مرموش، في الدقيقة 73 بديلًا للاعب السويسري ستيفن، ليسجل اللاعب المصري أولى مشاركاته في الدوري الألماني، بعد أن لعب له لصفوف فريق الشباب.

وحمل مرموش القميص رقم 29 مع الفريق في تلك المباراة لكنه لم يشارك، لكن تم تصعيده للفريق الأول بعد تسجيله 9 أهداف في 5 مباريات مع الفريق الرديف هذا الموسم، وذلك منذ استئناف الدوري الألماني الأسبوع الماضي.

وكان مرموش من ناشئي وادي دجلة، ليحقق معهم لقب هداف دوري منطقة القاهرة للناشئين مواليد 1999 عام 2016، برصيد 44 هدفًا، سجلها في 22 مباراة فقط.

واعتمد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لفريق وادي دجلة على مرموش في عام 2016 وأشركه مع في الفريق الأول، وشارك المهاجم الصاعد في 17 مباراة بمسابقتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، وسجل 3 أهداف، رغم مشاركته أساسيًا في مواجهات معدودة.
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