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توك شو

أستاذ حالات حرجة بمستشفى نيويورك: أي فرد يشعر بأعراض يعزل نفسه منزليا فورا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:25 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور حسام أمين، أستاذ الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، إنه يتم تغيير بروتوكولات العلاج لمواجهة فيروس كورونا في أي مكان بالعالم.

وكشف "أمين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، عن أهمية العزل المنزلي حال الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد أستاذ الحالات الحرجة، "ضرورة قيام أي فرد يشعر بأعراض حتى قبل إجراء المسحة بالتعامل كأنه مصاب بفيروس كورونا".

وأضاف "القيام بالعزل المنزلي أمر في غاية الأهمية حتى قبل إجراء المسحة لعدم نشر العدوى".

وتابع حسام أمين "على الجميع أن يتكاتف لمواجهة فيروس كورونا"، كاشفا عن أن "هناك دراسات لاستخدام هيدروكسي كلوروكوين كوقاية من فيروس كورونا وليس علاجا للفيروس".
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