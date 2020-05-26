أستاذ حالات حرجة بمستشفى نيويورك: أي فرد يشعر بأعراض يعزل نفسه منزليا فورا

قال الدكتور حسام أمين، أستاذ الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، إنه يتم تغيير بروتوكولات العلاج لمواجهة فيروس كورونا في أي مكان بالعالم.





وكشف "أمين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، عن أهمية العزل المنزلي حال الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا





وأكد أستاذ الحالات الحرجة، "ضرورة قيام أ ي فرد يشعر بأ عراض حتى قبل إجراء المسحة بالتعامل كأنه مصاب بفيروس كورونا".





وأضاف "القيام بالعزل المنزلي أمر في غاية الأهمية حتى قبل إجراء المسحة لعدم نشر العدوى".



