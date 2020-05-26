ترامب: سنتخذ إجراءات ضد الصين بسبب هونج كونج

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أنه يستعد لاتخاذ إجراءات تجاه الصين ردا على خطواتها تجاه هونج كونج.





وكانت وكالة ة بلومبرج الأمريكية قالت في وقت سابق إن إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب إجراءات بكين في هونج كونج.





وكان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، وجه تحذيرا شديد اللهجة إلى الصين بسبب تحركاتها في هونج كونج.





وقال كودلو لشبكة فوكس نيوز الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن ما تفعله الصين في هونج كونج مزعج للغاية.





وأضاف كودلو أن الصين ترتكب خطأ كبيرا بتحركاتها فيما يتعلق بهونج كونج.





وأكد أن الولايات المتحدة ستفعل ما بوسعها لمساعدة الشركات الأمريكية على العودة من الصين أو هونج كونج.





من جانبه شدد الرئيس الصيني شين جين بينج على ضرورة عدم تأثر التجهيز العسكري للصين بتفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".