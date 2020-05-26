AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب: سنتخذ إجراءات ضد الصين بسبب هونج كونج

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:41 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أنه يستعد لاتخاذ إجراءات تجاه الصين ردا على خطواتها تجاه هونج كونج.

وكانت وكالة ة بلومبرج الأمريكية قالت في وقت سابق إن إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب إجراءات بكين في هونج كونج.

وكان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، وجه تحذيرا شديد اللهجة إلى الصين بسبب تحركاتها في هونج كونج.

وقال كودلو  لشبكة فوكس نيوز الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن ما تفعله الصين في هونج كونج مزعج للغاية.

وأضاف كودلو أن الصين ترتكب خطأ كبيرا بتحركاتها فيما يتعلق بهونج كونج.

وأكد أن الولايات المتحدة ستفعل ما بوسعها لمساعدة الشركات الأمريكية على العودة من الصين أو هونج كونج.

من جانبه شدد الرئيس الصيني شين جين بينج على ضرورة عدم تأثر التجهيز العسكري للصين بتفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا.. ترامب يضغط على حلفائه لتحميل الصين مسؤولية انتشار الوباء

ترامب يجري محادثات مع المشرعين لتحديد الخطوات التالية لسن تشريعات لمكافحة الجائحة

بومبيو ينتقد تهديد الصين بالتدخل في عمل صحفيين أمريكيين بهونج كونج

قانون الأمن القومي.. القصة الكاملة لتحرك صيني أشعل المشهد السياسي في هونج كونج وأغضب واشنطن

في تحذير شديد اللهجة .. أمريكا لـ الصين: ترتكبون خطأ كبيرًا

بسبب إجراءات بكين .. إدارة ترامب تتجه لفرض عقوبات على مسئولين صينيين

ترشيحاتنا

بمكونات فى المنزل .. نظفي الغلاية الكهربائية خلال دقائق

بفستان أسود.. شيما الحاج تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير جديدة

تفاصيل إصابة كوافيرة بفيروس كورونا فى محافظة بورسعيد

أحمد موسى يطالب بتطهير مؤسسات الدولة من جماعة الإخوان الإرهابية

ماذا يحدث فى ليبيا.. القوات تستعد لإنهاء حلم أردوغان.. داعش يعود لإرهاب الشعب والجيش فى تراغن

رغم ضعفه.. زوجة تطلب الخلع: جوزي بيعمل محادثات جنسية مع فتيات النت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 خطوات لحماية حيوانك الأليف من حرارة الصيف

بـالخطوات .. طريقة صناعة المعمول للشيف أحمد عادل

حجر صحي ونوبات عمل مدتها 3 أسابيع .. إجراءات مشددة لحماية ملكة بريطانيا من عدوى كورونا