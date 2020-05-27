منصات التيك توك من العري للكلبش.. منة عبدالعزيز تصرخ: اغتصبوني.. وحنين حسام تطلب فتح الكاميرا من الفتيات.. ومودة الأدهم تخرق حظر التجول

اغتصاب.. ومقاطع عارية من داخل غرف النوم، عنوان لما تم تقديمه من بعض الفتيات على برنامج التيك توك الشهير خلال الفترة الاخيرة، حيث خرجت العديد من مقاطع الفيديو على برنامج التيك توك تحمل مشاهد عري وألفاظًا خارجة وإثارة للرأي العام.





على رأس المقاطع الخارجة كانت فتاة اليوتيوب الشهيرة حنين حسام حين نشرت الفيديو المشهور "افتحى الكاميرا"، ثم مودة الأدهم بمقطع فيديو حظر التجول، وأخيرا منة عبدالعزيز بمقاطع خارجة ومقطع "اغتصبوني".





- اغتصاب من التيك توك

ألقت مباحث الجيزة، القبض على منة عبد العزيز، فتاة "التيك توك"؛ بعد ساعات من القبض على صديقها مازن إبراهيم، وذلك بعدما ادعت في مقطع فيديو، أن الأخير قام باغتصابها والتعدي عليها بالضرب، حيث ألقت قوة من قسم العمرانية بالتنسيق مع مباحث الآداب، القبض على المتهمة التي تم ترحيلها إلى قسم شرطة الطالبية.





- أجبرها على تصوير مقاطع مخلة

ونشرت فتاة التيك توك الشهيرة منة عبدالعزيز مقطع فيديو تحدثت فيه عن واقعة اغتصابها على يد الشاب مازن، قائلة إن اصدقاءها دعوها إلى تناول الإفطار في منزل أحدهم وقاموا بالتعدى عليها بالضرب وإجبارها على تصوير مقاطع إباحية.





- اغتصبوني بالإكراه

وقالت منة عبد العزيز في الفيديو المتداول: "اغتصبوني بالإكراه والبنات صحباتى كانوا متفقين معاهم لاغتصابى وتصويري في أوضاع مخلة والبنات دول عملوا حاجات وحشة، وتابعت انها تعرضت للضرب والاغتصاب على يد شاب اسمه مازن إبراهيم بالاتفاق مع عدد من الفتيات صديقاتها ذكرت أسمائهن في الفيديو وهن شيماء شاكر ورحمة وأسماء.. وأنهن اتفقن على استدراجها لشقة مازن وتم اغتصابها وتصويرها فيديو وسرقة تليفونها.





- تعاطف رواد السوشيال ميديا

وبعد نشر الفيديو تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعى معها وأطلقوا هاشتاجين ظهرا في مصر وتصدرا تويتر#حق_منه_عبدالعزيز و#القبض_على_المغتصب_مازن_إبراهيم وطالب نشطاء التواصل الاجتماعى بمحاكمة المتهم مازن ابراهيم.





- مازن يرد

لم تمر ساعات على فيديو منة حتى خرج مازن إبراهيم الذى اتهم باغتصابها ودافع عن نفسه وقال إن سلوكها سيئ وإنها تقوم بابتزازه للحصول على أموال منه وطالب بعرضها على الطب الشرعي وهو الفيصل في اتهامها له باغتصابها، وبدأ في نشر فيديوهات تثبت أن هناك علاقة بينه وبين منة عبد العزيز.





- شيماء شاكر

وبعدها ظهرت شيماء شاكر صديقة منة وقالت : منة تستاهل اللى حصل فيها وأن كل حاجة كانت بموافقتها وان معها تسجيلات للقصة كلها هتطلعها لو منة مسكتتش وبطلت اتهامات ليها على الفاضي.





- تصالح رغم الاغتصاب

ظهرت منة عبد العزيز فى فيديو لمدة 36 ثانية مع أحد الأشخاص وقالت: كل سنة وانتم طيبين ما فيش أى مشكلة بينى انا ومازن أنا بس كنت منهارة بسبب اللى حصل وفيه ناس كتير وقّعت ما بينا بسبب الحاجات اللى كان بيعملها بس خلاص الحوار خلص وجبنا حقنا ومفيش اى مشكلة وخلاص مفيش خلاف ما بينا ومفيش أى حاجة.





- أعصابها تعبانة

وظهر مع منة عبد العزيز صديقها وقال: ياريت الناس تفهم و تبطل كلام علشان انتوا بتتكلموا فى حاجة انتوا مش فاهمينها وكل سنة وانتم طيبين، كما بثت فيديو آخر أثناء ظهورها مع 3 شباب قالوا فيه : يا جدعان حوار الاغتصاب اللى هى قالته ده قالته وهى منهارة واعصابها تعبانه وهى مش عارفة كانت بتقول ايه ومفيش الكلام ده والكلام كله كدب .. وقالت منة : مازن اخويا الكبير ومفيش اى مشكلة وحقنا وجبناه وكفاية فيديوهات.





- اليوتيوبر حنين حسام.. فسق وفجور

انتشر مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة تدعى حنين على موقع تيك توك فيديو تحث فيه الفتيات الصغيرات على الاشتراك معها فى البرنامج وفتح كاميرات هواتفهن المحمولة من داخل غرف نومهن والتعرف على شباب مقابل مبالغ كبيرة سيحصلن عليها أسبوعيا.





- فحص مقطع حنين حسام

وعقب انتشاره فحصت الأجهزة الأمنية الفيديو الشهير وتبين أنها قامت ببثه على موقع تيك توك، وأثار الفيديو غضبا كبيرا بين متابعى البرنامج خلال اليومين الماضيين، وتأكدت الأجهزة الأمنية من هوية الفتاة وتحديد مكان تصويره؛ وتم التجهيز لضبطها عقب إصدار أمر بذلك.





- القبض على حنين حسام

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على حنين حسام لقيامها ببث فيديو تحرض فيه على الفسق والفجور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتم العرض على النيابة المختصة.





- مودة الأدهم.. خرق حظر التجول

وقبل مقطع فيديو حنين حسام الشهير، خرجت علينا فتاة أخرى تدعى مودة الأدهم، حين ظهرت في مقطع فيديو وبصحبتها صديقتها بالقاهرة الجديدة يتضمن اختراق حظر التجول، وإثارة الرأي العام، وتحريض المواطنين على عدم الالتزام بالقرار.





- بلاغ ضد مودة.. عدم الالتزام

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة التجمع الاول بلاغا من أحد الأهالي بقيام اليوتيوبر مودة الأدهم، بنشر مقطع فيديو وبصحبتها صديقتها بالقاهرة الجديدة يتضمن اختراق حظر التجول وإثارة الرأي العام، وتحريض المواطنين على عدم الالتزام بالقرار.





- مودة الأدهم تخرق حظر التجول

كما تبين قيامهما بالنزول إلى الشارع لتصوير الفيديو وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي من الحساب الخاص بها على تطبيق إنستجرام مع وجود متابعين لها يقدرون بأكثر من مليون وخمسمائة ألف متابع.





- ضبط اليوتيوبر مودة الأدهم

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على الـ " يوتيوبر " مودة الأدهم وصديقتها، لاتهامهما بخرق حظر التجول الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباشرت النيابة التحقيقات.





- ضبط مودة من جديد

وعقب الإفراج عنها، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية من ضبط المتهمة مودة الأدهم نفاذًا لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها، حيث وردت معلومات إلى الإدارة بهروبها من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة وذلك عقب صدور أمر النيابة العامة متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية؛ فرارًا من المُلاحقة الأمنية.





- اختباء مودة الأدهم

وأكدت المعلومات اختباء مودة الأدهم داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة للتنقل سيارة أمكن تحديد أرقام لوحتها المعدنية، وقد رصد تحرك للسيارة فجرى توقيفها وإلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية "MiFi"وحقيبة تحوي أغراضها.





- ترحيل مودة لـسجن النساء

وفي وقت سابق قررت محكمة شمال بالعباسية، رفض الاستئناف المقدم من مودة الأدهم فتاة التيك توك، على قرار تجديد حبسها 15 يومًا، وترحيلها لسجن النساء بالقناطر الخيرية، حيث كان قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، أمر بتجديد حبس فتاة التيك توك مودة الأدهم، 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.