AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

احذر من عدة أمور تدمر عفشة السيارة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 12:16 ص
صدى البلد
Advertisements
اماني نوار
كثير من قائدي السيارات يريدون تغيير شكل السيارة وإضفاء الطابع الرياضي عليها، سواء بتركيب الجنوط او الشبكة الرياضية .

ونجد ان بعض خبراء  في مجال السيارات ينصحون دائماً بالتفكير قبل إجراء هذه الخطوة والسبب هو ان قائد السيارة ليس أفضل من صانعها او المهندسين الذين صمموها.

كما أن تغيير حجم إطار وتعريضه يؤدي بشكل عام إلى تغيير أبعاد واتزان السيارة وهو ما يؤدي إلى حمل إضافي على عفشة السيارة .

وتتسبب تلك العادة أيضا في الضغط على محرك السيارة ويقلل من العمر الإفتراضي للعفشة في أغلب الأحوال أما في حالة إذا كان  قائد السيارة مصمم على تركيب تلك الأشياء؛ فيجب الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالسيارة وقراءته جيدا وبحث الإمكانيات التي يمكن إضافتها على حجم ومقاس الإطارات .

ونفس الحال في تركيب الشبكات الرياضية على السيارة فهي يتم تركيبها في سيارات معينة والمصممة خصيصا للرياضيين على عكس السيارات الأخرى وإذا كان قائد السيارة يرغب في ذلك عليه استشارة فني ميكانيكا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرق كشف غش تجار جنوط السيارات

أسباب رعشة السيارة على السرعات العالية

أخطاء يرتكبها السائقون تدمر السيارات .. تفاصيل

7 أشياء تدمر ناقل الحركة في السيارة احذرها

احذر من الجنوط الأسبور فهي تستهلك البنزين

كيف تفحص بلي العجلات في سيارتك .. تفاصيل

ترشيحاتنا

ردد آخر كلمات الضحية.. ببغاء يصبح شاهدا رئيسيا في جريمة قتل واغتصاب.. اعرف الحكاية

مستشار سعودي يطالب بفتح تحقيق جنائي مكثف لتورط دول فى نشر كورونا

أخبار التوك شو | أحمد موسى يقصف جبهة BBC.. الصحة: لا يوجد نقص في المستلزمات الطبية.. و40% من أسِرَّة الرعاية المركزة فارغة

الدم والحرقان.. أعراض مبكرة للإصابة بسرطان البروستاتا

اغتصاب ومقاطع عارية في غرف النوم.. مودة وحنين ومنة.. من التيك توك لـ التهذيب والإصلاح | تقرير

تفاصيل إصابة كوافيرة بفيروس كورونا فى محافظة بورسعيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة كندية تحسم الجدل حول فائدة الكمامة القماش

ضعف النظر.. كورونا يصيب رئيس الوزراء البريطاني في عينيه .. فيديو

خوفاً من كورونا.. مقهى يستعين بـ روبوت لتحضير وتقديم الطلبات للزبائن.. شاهد