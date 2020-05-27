احذر من عدة أمور تدمر عفشة السيارة

كثير من قائدي السيارات يريدون تغيير شكل السيارة وإضفاء الطابع الرياضي عليها، سواء بتركيب الجنوط او الشبكة الرياضية .





ونجد ان بعض خبراء في مجال السيارات ينصحون دائماً بالتفكير قبل إجراء هذه الخطوة والسبب هو ان قائد السيارة ليس أفضل من صانعها او المهندسين الذين صمموها.





كما أن تغيير حجم إطار وتعريضه يؤدي بشكل عام إلى تغيير أبعاد واتزان السيارة وهو ما يؤدي إلى حمل إضافي على عفشة السيارة .





وتتسبب تلك العادة أيضا في الضغط على محرك السيارة ويقلل من العمر الإفتراضي للعفشة في أغلب الأحوال أما في حالة إذا كان قائد السيارة مصمم على تركيب تلك الأشياء؛ فيجب الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالسيارة وقراءته جيدا وبحث الإمكانيات التي يمكن إضافتها على حجم ومقاس الإطارات .



