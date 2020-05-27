الأوقاف: تحديد موعد عودة صلاة الجمع والجماعة متروك للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء

نفى مصدر مسئول بوزارة الأوقاف، صحة المعلومات التي تفيد بإقامة الصلاة في المساجد ابتداءً من يوم الجمعة بعد المقبل، مؤكدًا أن الوزارة لم تُحدّد أي موعد معين لعودة الصلاة بصفة عامة وصلاة الجمعة بصفة خاصة.





وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام تداولوا أخبارًا تفيد بانعقاد صلاة الجمعة بعد المقبلة بجميع مساجد الجمهورية.





وأضاف المصدر لـ "صدى البلد"، أن الأمر ترك دراسة الأمر للجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء التي ستطلع على خطة وزارة الأوقاف لعودة فتح المساجد؛ ثم ستصدر قرارها الذي سيكون ملزم للوزارة .







وأعلنت وزارة الأوقاف في بيان رسمي أنها لم تدل بأي معلومات ولن تدلي بأي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات ، وأن الأمر برمته سيكون قيد الدراسة والمناقشة في لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والتي ستجتمع بإذن الله تعالى مطلع الأسبوع المقبل ، وأن الوزارة ستلتزم بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء .

وتؤكد الوزارة أنها لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التي تنشر على موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء الموقر.





وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، أكد أنه بناءً على ما أعلنه ووجّه به الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل عطلة عيد الفطر المبارك؛ ستتم دراسة وإعداد خطة إعادة العمل بدور العبادة بعد عطلة عيد الفطر المبارك ، وما لمسناه من وعي والتزام لدى المواطنين تجاه ما تم من إقامة صلاة التراويح بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) والجامع الأزهر ومسجد الفتاح العليم ، وما تم من إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد الفتاح العليم ، أعدت وزارة الأوقاف المصرية خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد ، وسيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء الموقر مطلع الأسبوع المقبل .





من جهة أخرى وجه وزير الأوقاف بسرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد بداية من يوم السبت المقبل ٧ شوال ١٤٤١ هـ الموافق ٣٠/ ٥/ ٢٠٢٠ م ، حيث ستبدأ الوزارة في توزيع ٣٢٠ ألف متر سجاد صلاة جاهز للتسليم للمديريات على مستوى الجمهورية .





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