احذر ضياع الأمانة..على جمعة: تكون بجوارك على الصراط يوم القيامة

وتابع « جمعة » في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى « فيسبوك» حديث حذيفة قائلًا:

ثم حدثنا عن رفع الأمانة

قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المحل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلًا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان»،(رواه مسلم).