بإضافة موسم رابع.. الفرنسي جوميز مستمر مع الهلال السعودي حتى 2022

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب إدارة نادي الهلال من إتمام تمديد تعاقد الفريق مع المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز هداف الزعيم، حتى موسم 2022.
وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي الهلال قد اتفق مع الفرنسي جوميز على إضافة موسم رابع حتى 2022، وأن تلك الخطوة تأتي بناءً على تقارير فنية حول مستوى اللاعب.
وأصبح جوميز عنصرا أساسيا في الهلال حيث قاد الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2019 وحصد جائزتي أفضل لاعب وهداف البطولة برصيد 11 هدفًا.
كما قرر مجلس إدارة الهلال السعودي، منح الدولي السوري عمر خربين لاعب الفريق فرصة أخيرة، قبل حسم مصيره النهائي مع الفريق.