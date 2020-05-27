تعرف على سعر نيسان صني 2020 بعد طرحها في الإمارات

أعلنت شركة نيسان عن تدشين السيارة نيسان صنى موديل 2020 فى دولة الإمارات المتحدة من خلال وكيلها في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.





يشكل طراز نيسان صنى الجديد، الجيل الحادي عشر من التي تعتزم الاحتفاظ بمكانتها الريادية كواحدة من أفضل السيارات مبيعًا في المنطقة، والتي تتمتع بتقنيات التنقل الذكي من نيسان.





تتميز سيارة نيسان صني 2020 الجديدة كليًا بتصميمها المذهل والحرفية الاستثنائية حيث تحتوي على مميزات أمان متكاملة تغير شعورك تجاه السيارات من الفئة B. ويتوفر الطراز الجديد بثلاث فئات، الفئة S (ناقل حركة يدوي أو Xtronic) والفئة (Xtronic) SV والفئة الرياضية (Xtronic) SL.

وقال وكيل شركة نيسان فى الامرات عرفان تانسل "نحن فخورون بأن نقدم لعملائنا في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية أحدث نسخة من طرازات نيسان الأكثر مبيعًا - نيسان صني 2020، حيث تتمتع هذه السيارة بتصميم جديد ومميزات أمان تحاكي تطلعات محبي سيارات السيدان ، وتتميز هذه السيارة بأناقتها الرائعة وسعرها المناسب، ما يجعلها خيارًا أفضل ضمن سيارات نيسان صني فئة B.





وقامت الشركة بتطوير الهيكل الخارجي، الذي يتميز بوجود حواف أكثر وضوحًا، تبدأ حول المصابيح الأمامية وتتحول إلى خطوط متدفقة إلى الجزء الخلفي بتفاصيل الكروم، لتشكل مصابيح خلفية أنيقة.





وينفرد الطراز الجديد بمحركه القوي 1.6، وناقل الحركة المطوّر، إضافة إلى توفير استهلاك الوقود. كما تتمتع السيارة بتقنيات ذكية حديثة مثل مجموعة قياس TFT 7 بوصة الرقمية ونظام A-IVI إضافة إلى تقنية توصيل هاتفك الذكي بالسيارة.

وتتوفر سيارة نيسان صني 2020 الجديدة بسعر يبدأ من 49،900 درهم إماراتي للفئة S 1.6 MT في جميع صالات الوكيل الحصري لسيارات نيسان في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.