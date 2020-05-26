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سيارات

تصدرت السوق .. نيسان تعدل طرازها S14 سيلفيا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت  شركة  روكت باني المتخصصة في تطوير حزم للطرازات اليابانية الرياضية عن أحدث تعديلاتها المذهلة على طراز نيسان S14 سيلفيا .


تم تعديل نيسان سيلفيا v2  حتى أصبحت رياضية ويابانية أمريكية  وتصدرت سيلفيا  في اسواق السيارات العالمية. 


كما قامت شركة روكت باني بالعديد من التعديلات الجذرية على الواجهة الأمامية التي أصبحت جديدة كليا عن الإصدار الأساسي sx240 كما ظهر ذلك جيدا من خلال غطاء المحرك الجديد والمصد الامامي المسطح المستوحى من طراز بلايموث باراكودا موديل عام 1970.


واتضح من هذا التعديل الهائل انه يمكن أن نقول أن نيسان سيلفيا قد حصلت على واجهة امامية وخلفية تنتميان لسيارتين مختلفتين. 


كما عرضت الشركة اليابانية الشهيرة سيارة سيلفيا S14 للبيع في أسواق السيارات في اليابان من خلال موقع R-Freaks، الذي يشتهر ببيع الأشياء الغريبة، ووصل سعرها على الموقع إلى حوالي 23,126 ألف دولار أمريكي.. يذكر أن نيسان ورينو كشفتا عن اندماج جديد اليوم. 


في سابقة هي الأولى، قررت شركتا رينو ونيسان التحالف من أجل الاندماج الكامل الذي كان رئيسه السابق كارلوس غصن والذي كان يطمح دائما إليه.

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