نيسان تستغنى عن 20 ألف موظف بسبب كورونا



كما كشفت بعض التقارير أن نيسان ترغب في تقليل عملياتها في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى أن الشركة اليابانية تدرس تدابير مثل وقف علامة داتسون .





وسبب الأزمة في الشركة ممتد من قبل انتشار فيروس كورونا حيث كانت تعاني نيسان من بطء المبيعات وانخفاض الأرباح علاوة على العلاقة المضطربة مع شريكتها رينو .

اقرأ أيضا











بالإضافة إلى ان نيسان ستركز خطة إعادة الهيكلة الجديدة من أجل تعزيز التحالف بينها وبين ميتسوبيشي بهدف الاستفادة بشكل أكبر من كماأن الإدارة في نيسان مقتنعة بأن الشركة يجب أن تصبح أصغر من أجل البقاء والسبب هو تخفيض مبيعاتها مع ايقاف حركة البيع والشراء بسبب مواجهة ازمة كورونا حاليا والتي اضطرت إلى الاستغناء عن الكثير من العمال .



