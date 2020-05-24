نيسان تستغنى عن 20 ألف موظف بسبب كورونا

تدرس نيسان حاليا تسريح مايقرب من 20.000 موظف حول العالم على أن يكون معظمهم في أوروبا والأسواق الناشئة بسبب ضعف المبيعات .
وقالت نيسان عملاق الصناعات اليابانية أنها ستلغي ما يقرب من 12.500 وظيفة شاغرة من قوتها العاملة ولكن تم تعديل الخطة .
كما كشفت بعض التقارير أن نيسان ترغب في تقليل عملياتها في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى أن الشركة اليابانية تدرس تدابير مثل وقف علامة داتسون .
وسبب الأزمة في الشركة ممتد من قبل انتشار فيروس كورونا حيث كانت تعاني نيسان من بطء المبيعات وانخفاض الأرباح علاوة على العلاقة المضطربة مع شريكتها رينو .
وقالت نيسان عملاق الصناعات اليابانية أنها ستلغي ما يقرب من 12.500 وظيفة شاغرة من قوتها العاملة ولكن تم تعديل الخطة .
كما كشفت بعض التقارير أن نيسان ترغب في تقليل عملياتها في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى أن الشركة اليابانية تدرس تدابير مثل وقف علامة داتسون .
وسبب الأزمة في الشركة ممتد من قبل انتشار فيروس كورونا حيث كانت تعاني نيسان من بطء المبيعات وانخفاض الأرباح علاوة على العلاقة المضطربة مع شريكتها رينو .
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بالإضافة إلى ان نيسان ستركز خطة إعادة الهيكلة الجديدة من أجل تعزيز التحالف بينها وبين ميتسوبيشي بهدف الاستفادة بشكل أكبر من كماأن الإدارة في نيسان مقتنعة بأن الشركة يجب أن تصبح أصغر من أجل البقاء والسبب هو تخفيض مبيعاتها مع ايقاف حركة البيع والشراء بسبب مواجهة ازمة كورونا حاليا والتي اضطرت إلى الاستغناء عن الكثير من العمال .