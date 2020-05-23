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سيارات

نيسان تساهم بطرق جديدة للمساعدة في تصنيع أجهزة تنفس صناعي

السبت 23/مايو/2020 - 07:32 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة نيسان عن دراستها تنفيذ طرق جديدة مبتكرة يمكن من خلالها مساعدة الشركات التي تصنع أجهزة التنفس والأجهزة القلبية الرئوية الاصطناعية، وذلك استجابة منها لطلب الحكومة اليابانية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.


وقدمت نيسان اقتراحات هامة لمساعدة الشركات على زيادة الإنتاج وتوفير القطع التي تعاني من نقص، وذلك من خلال إجراء تحسينات على إجراءات التصنيع وتوفير مساحة عمل أو قوة عاملة أكبر.


وكانت قد أعلنت نيسان عن البدء في صناعة أقنعة واقية للعاملين في مجال الرعاية الصحية في اليابان، ونيتها لصناعة 2500 قناع شهريًا في مركز نيسان التقني ومصنع يوكوهاما ومركز نيسان للأبحاث.


الجدير بالذكر، فإن نيسان كانت قد قدمت مبادرات مماثلة في عدد من الدول التي تأثرت بشدة من جراء فيروس كورونا، حيث صنعت في أمريكا أقنعة واقية لوجه العاملين في مجال الرعاية الصحية.


وفي إسبانيا، بدأت بتصنيع أجهزة التنفس الطبية بالتعاون مع مستشفى دو سانت باو وشركة الهندسة QEV Technologies ومركز Eurecat للتكنولوجيا.


كما قامت الشركة بدعم فريق من المتطوعين من مصنع نيسان في ساندرلاند بالمملكة المتحدة لتسليم الأقنعة الواقية، حيث تنتج حوالي 100 ألف قناع أسبوعيًا

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