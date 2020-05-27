يشبه السكاكين.. طبيب عراقي مصاب بكورونا يتألم ويحذر مشاهديه.. فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطبيب عراقي يتألم على فراش المرض أثناء توعيته بأعراض فيروس كورونا وما يفعله بالجسد.
تحدث الطبيب العراقي المصاب بكورونا خلال الفيديو عن ألمه الشديد وكيف أن فيروس كورونا يشبه إلى حد كبير "وجود سكاكين في الأنف والجهاز التنفسي".
اقرأ المزيد:
ويخضع الطبيب للعلاج داخل أحد مستشفيات العزل بعد إصابته بالفيروس القاتل، وقد بدأ حديثه قائلًا: "هذه ضريبة أن تكون طبيب وقت أزمة الكورونا.. بالرغم من الإجراءات التي نتخذها ولكني أصبت بهذا المرض".
ويصف الطبيب خلال المقطع معاناته مع الأعراض الشديدة والخطيرة للفيروس، يقول: "تشعر وكأن الهواء غير كافي، وهناك سكاكين في أنفك وجهازك التنفسي".
وظهر الألم جليًا على الطبيب الذي بح صوته وآلمه السعال القوي، لكنه استكمل حديثه قائلًا: "الفيروس يتسبب في حدوث تجلطات في الرئتين ويشعر المصاب بتعب غير طبيعي يفقده القدرة على المشي".
ونصح الطبيب خلال المقطع كل من يشاهده: "حاولوا تهتموا بأنفسكم وتتخذون كافة الإجراءات حتى لا تصابوا بهذا المرض اللعين وتحمون أنفكسم وعوائلكم".
واختتم حديثه في أسى بجملة محزنة: "أنا في موقف لا أتمناه لأي شخص في مكاني"، مما أثار موجة عالية من التعاطف معه من قبل المستخدمين الذين حثوا على ضرورة اتباع نصيحته.