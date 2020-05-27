رئيس مازيمبي يصدم الأهلي حول التعاقد مع موليكا

وجه مويس كاتومبي رئيس مجلس إدارة نادي مازيمبي صدمة لمسئولي الأهلي لرفضه فكرة التخلي عن مهاجمة جاكسون موليكا مهاجم فريقه الصاعد للقلعة الحمراء او العروض الأوروبية التي وصلت له من فنار بخشه التركي أو لانس الفرنسي.
وحرصت إدارة الأهلي علي التفاوض مع اللاعب وكيله في الفترة الماضية رغم نفي موليكا والذي وافق على الإنتقال للقلعة الحمراء لكن شريطة إنهاء المفاوضات مع إدارة ناديه مازيمبي.
وأبلغ مويس كاتومبي رئيس مازيمبي أحد وكلاء اللاعبين الذي تحدث معه حول العرض الأحمر، أن الأهلي ينافسه علي لقب دوري أبطال افريقيا كل عام وليس من المنطقي منحه لاعب يزيد قوته وقدراته ويقلل من إمكانيات فريقي الهجومية.
كما رفض مازيمبي فكرة التخلي عن اللاعب الصاعد حتي إلي فنار بخشه التركي الذي تقدم بعرض تجاوز ال3 ملايين دولار ، خاصة أن رئيس ناديهم الكونغولي يريد حصد لقب دوري أبطال افريقيا من جديد.