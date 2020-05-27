رئيس مازيمبي يصدم الأهلي حول التعاقد مع موليكا

كما رفض مازيمبي فكرة التخلي عن اللاعب الصاعد حتي إلي فنار بخشه التركي الذي تقدم بعرض تجاوز ال3 ملايين دولار ، خاصة أن رئيس ناديهم الكونغولي يريد حصد لقب دوري أبطال افريقيا من جديد.