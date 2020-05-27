AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رئيس مازيمبي يصدم الأهلي حول التعاقد مع موليكا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الحكيم أبوعلم
وجه مويس كاتومبي رئيس مجلس إدارة نادي مازيمبي صدمة لمسئولي الأهلي لرفضه فكرة التخلي عن مهاجمة جاكسون موليكا مهاجم فريقه الصاعد للقلعة الحمراء او العروض الأوروبية التي وصلت له من فنار بخشه التركي أو لانس الفرنسي.

وحرصت إدارة الأهلي علي التفاوض مع اللاعب وكيله في الفترة الماضية رغم نفي موليكا والذي وافق على الإنتقال للقلعة الحمراء لكن شريطة إنهاء المفاوضات مع إدارة ناديه مازيمبي.

وأبلغ مويس كاتومبي رئيس مازيمبي أحد وكلاء اللاعبين الذي تحدث معه حول العرض الأحمر، أن الأهلي ينافسه علي لقب دوري أبطال افريقيا كل عام وليس من المنطقي منحه لاعب يزيد قوته وقدراته ويقلل من إمكانيات فريقي الهجومية.

كما رفض مازيمبي فكرة التخلي عن اللاعب الصاعد حتي إلي فنار بخشه التركي الذي تقدم بعرض تجاوز ال3 ملايين دولار ، خاصة أن رئيس ناديهم الكونغولي يريد حصد لقب دوري أبطال افريقيا من جديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يبدأ مفاوضات ضم نجم مازيمبي

مارسيليا الفرنسي يوجه لطمة للأهلي المصري.. فيديو

سيلعب فى مصر بنسبة 40٪.. وكيل مهاجم مازيمبي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه

مازيمبي الكونغولي يحسم رسميًا موقفه من بيع موليكا لـ الأهلي

بـ 2.5 مليون دولار.. الأهلي يقدم عرضا جديدا لضم نجم مازيمبي

وكيل جاكسون موليكا: الأهلي تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب والصفقة مهددة بالفشل

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض النيئ ؟

6 وصايا نبوية تضمن لك الجنة.. محمد مهنا يكشف عنها

على مستوى العالم.. ضحايا كورونا يتجاوزون 350 ألف وفاة

ضاحي خلفان يشن هجوما على قطر: حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ما تفعله قطر من إيذاء لنا

تخلصي من الجلد الميت بـ سكراب القهوة

وزير التعليم يكشف لـ صدى البلد موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. مي كساب في إطلالة جديدة على الإنستجرام

هل يمكن لـ مياه الشرب أن تزيد من مناعة الجسم؟

للرجال فقط..علامة باليد تحدد احتمالية إصابتك بكورونا