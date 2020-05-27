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كوارث 2020.. أسراب الجراد الصحراوي تغزو غرب ووسط الهند.. شاهد

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:26 ص
الجراد الصحراوى
الجراد الصحراوى
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز  تقريرا رصد غزو أسراب الجراد الصحراوي لأجزاء من غرب ووسط الهند .

وقد غزت أسراب الجراد الصحراوي أجزاء من غرب ووسط الهند في أسوأ موجة تضرب البلاد منذ ما يقرب من ثلاثة عقود،حيث دمرت بالفعل آلاف الهكتارات من المحاصيل في باكستان المجاورة.

هذا التفشي بحسب الإعلام المحلي هو استمرار لتفشي عام 2019 في إفريقيا وشبه الجزيرة العربية وجنوب آسيا.

يعتبر الجراد الصحراوي أخطر الآفات المهاجرة في العالم، حيث يمكن أن يتكون سرب الجراد النموذجي من 150 مليون حشرة لكل كيلومتر مربع وتكون لديه القدرة على استهلاك محاصيل تكفي لإطعام 35000 شخص يوميا.

 كما يمكن أن تتحرك الأسراب بسرعة كبيرة وتغطي 100 إلى 150 كيلومترًا في اليوم.



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