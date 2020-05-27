نكشف حقيقة إغلاق قرية البرادعة بالقناطر بسبب كورونا

نفى مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية ما تردد بشان اغلاق قرية البرادعة التابعة لمركز القناطر الخيرية بسبب اصابات فيروس كورونا المستجد.





وقال المصدر ان المحافظة تشهد ظهور اصابات فيروس كورونا يوميا ولكن لم يتم نهائيا اغلاق اى قرى او مناطق معينة بالكامل وانما يتم فقد تحديد اماكن ظهور الاصابات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والعزل لسكانها.





واضاف المصدر انه يتم تنظيم عمل حملات تطهير بالقرية ويتم متابعة مخالطين الحالات الايجابية بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية كما تم تعقيم وتطهير شوارع ظهور الحالات الإيجابية.





يذكر أن مجموعة من عائلات وشباب وعواقل قرية البرادعة مركز القناطر قد دشنوا مبادرة أهلية لإدارة أزمة فيروس كورونا بالقرية بهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس بالقرية ومساعدة الحالات المصابة وأسرهم ونشر الوعي بين المواطنين.





كما اتفق أعضاء المبادرة على التنسيق مع الإدارة الصحية بالقناطر على توفير حقائب العلاج للحالات المصابة والمخالطة والمشتبه بإصابتهم وفق بروتوكول وزارة الصحة و معاملة المشتبه بهم معاملة المخالطين والمصابيين فى توفير الرعاية اللازمة لهم وكافة أساليب الوقابة والتوعية والتواصل مع كافة الجهات المختصة.