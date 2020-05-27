الملا: برامج الاستكشاف والإنتاج بجنوب مصر مستمر رغم تحديات كورونا

وزير البترول والثروة المعدنية استمرار كافة الأنشطة الاستكشافية والإنتاجية في مناطق الامتياز البترولية بجنوب مصر طبقًا لبرامجها المخططة ، وذلك بالرغم من التحديات التي تفرضها أزمة فيروس كورونا ، مشيرًا إلى أن شركات البترول العاملة بالمنطقة تواصل تنفيذ خططها مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة أنشطتها الاستكشافية والإنتاجية وغيرها. أكد المهندس طارق الملااستمرار كافة الأنشطة الاستكشافية والإنتاجية في مناطق الامتياز البترولية بجنوب مصر طبقًا لبرامجها المخططة ، وذلك بالرغم من التحديات التي تفرضها أزمة، مشيرًا إلى أن شركات البترول العاملة بالمنطقة تواصل تنفيذ خططها مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة أنشطتها الاستكشافية والإنتاجية وغيرها.





جنوب مصر من خلال تنفيذ مشروعات بكافة المجالات والأنشطة البترولية بهدف وضع المنطقة على خريطة الاستثمار في البحث والاستكشاف للبترول والغاز وتلبية احتياجات محافظات الصعيد إلى جانب جهود توصيل الغاز للمنازل والتي تسهم فى تقديم خدمات حضارية للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف الملا ، أن الوزارة تشارك بفاعلية في تنفيذ رؤية القيادة السياسة لتنميةمن خلال تنفيذ مشروعات بكافة المجالات والأنشطة البترولية بهدف وضع المنطقة على خريطة الاستثمار في البحث والاستكشاف للبترول والغاز وتلبية احتياجات محافظات الصعيد إلى جانب جهود توصيل الغاز للمنازل والتي تسهم فى تقديم خدمات حضارية للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.





البحر الأحمر لأول مرة وجارى استكمال الإجراءات التشريعية تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء ، مضيفًا أن النتائج الإيجابية للمزايدة تعطى دفعة للمضى قدمًا في خطط جذب المزيد من الاستثمارات العالمية لقطاع البترول خاصة في المناطق البكر الواعدة. وأعلن الملا، أنه قد تم التوقيع بالأحرف الأولى مع الشركات الفائزة في المزايدة العالمية التي تم طرحها بمنطقةلأول مرة وجارى استكمال الإجراءات التشريعية تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء ، مضيفًا أن النتائج الإيجابية للمزايدة تعطى دفعة للمضى قدمًا في خطط جذب المزيد من الاستثمارات العالمية لقطاع البترول خاصة في المناطق البكر الواعدة.





البترول والثروة المعدنية من المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول حول موقف أنشطة الشركة في جنوب مصر استمرار برامج الاستكشاف والتنمية والإنتاج من خلال 13 اتفاقية في مراحل البحث و 5 اتفاقيات فى مرحلة التنمية بالإضافة إلى اتفاقية للبحث والتنمية ، كما أن الشركة تقوم بالإشراف على 10 اتفاقيات بترولية مع الهيئة المصرية للبترول في مرحلة الإنتاج هذا بخلاف اتفاقيتين في مرحلة الإجراءات وثلاثة قطاعات جديدة تم إسنادها. وأوضح التقرير الذى تلقاه المهندس طارق الملا وزيرمن المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول حول موقف أنشطة الشركة في جنوب مصر استمرار برامج الاستكشاف والتنمية والإنتاج من خلال 13 اتفاقية في مراحل البحث و 5 اتفاقيات فى مرحلة التنمية بالإضافة إلى اتفاقية للبحث والتنمية ، كما أن الشركة تقوم بالإشراف على 10 اتفاقيات بترولية مع الهيئة المصرية للبترول في مرحلة الإنتاج هذا بخلاف اتفاقيتين في مرحلة الإجراءات وثلاثة قطاعات جديدة تم إسنادها.





البحر الأحمر ، بالتزامن مع العمل على مشروع تجميع البيانات بالمناطق البرية حيث تم إبرام ملحق عقد المشروع لبدء المرحلة الأولي منه لمساحة تزيد عن 110 ألف كم2 ، وتم إكمال كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة للبدء في المشروع ، وجدير بالذكر أن عوائد المشروع المشترك بالبحر الأحمر سجلت خلال الشهور الماضية أعلى إيرادات للدخل منذ انطلاق المشروع وأنه قد تم فتح قنوات اتصال مع شركات عالمية كبرى أظهرت اهتمامًا بالاستكشاف في البحر الأحمر وتم عقد عدة اجتماعات مع هذه الشركات باستخدام تقنية الفيديوكونفرانس لعرض الفرص المتاحة. وأضاف التقرير أن وتيرة العمل على صعيد المشروعات المشتركة لتجميع البيانات الجيوفيزيقية مستمرة حيث يجري الانتهاء من معالجة البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد بمنطقة، بالتزامن مع العمل على مشروع تجميع البيانات بالمناطق البرية حيث تم إبرام ملحق عقد المشروع لبدء المرحلة الأولي منه لمساحة تزيد عن 110 ألف كم2 ، وتم إكمال كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة للبدء في المشروع ، وجدير بالذكر أن عوائد المشروع المشترك بالبحر الأحمر سجلت خلال الشهور الماضية أعلى إيرادات للدخل منذ انطلاق المشروع وأنه قد تم فتح قنوات اتصال مع شركات عالمية كبرى أظهرت اهتمامًا بالاستكشاف في البحر الأحمر وتم عقد عدة اجتماعات مع هذه الشركات باستخدام تقنية الفيديوكونفرانس لعرض الفرص المتاحة.





وأشار التقرير أن الشركة نجحت في زيادة معدلات الإنتاج من مناطق امتيازها حيث تجاوز الإنتاج الكلى خلال العام المالى الحالي وحتى نهاية مارس الماضى 7 مليون برميل بمعدلات إنتاج يومية بلغت 23 ألف برميل زيت خام يوميًا ، كما بلغ اجمالى إنتاج البوتاجاز عن نفس الفترة 3244 طن بالإضافة إلى مليار و800 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى ، لافتًا إلى الانتهاء من حفر بئرين استكشافيين وأربعة آبار تنموية وإصلاح 43 بئرًا وإعادة اكمال 8 آبار.





الاكتشافات البترولية الأخيرة خاصة كشف شركة بتروجلف الأخير والذي أعاد إحياء منطقة جيسوم البحرية وأضاف احتياطيات كبيرة للزيت الخام وأنه يجري الأن إكمال البئر التقييمى GNN-4 بكميات انتاج أولية تبلغ 2100 برميل يوميًا من الزيت الخام ، كما يجري البدء في الخطوات التنفيذية لحفر البئرين GNN-5 و GNN-6 ، كما حققت شركة بتروملاحة كشفًا بتروليًا مؤخرًا من خلال حفر البئر الاستكشافية أبو مروة بمنطقة الغردقة حيث تم تسجيل طبقات حاملة للزيت بسمك حوالى 140 قدم وجاري عمل الاختبارات والدراسات لوضع البئر علي الإنتاج. وأضاف التقرير أن الشركة استمرت في إضافة احتياطيات بترولية جديدة من خلال تنمية وتقييمالأخيرة خاصة كشف شركة بتروجلف الأخير والذي أعاد إحياء منطقة جيسوم البحرية وأضاف احتياطيات كبيرة للزيت الخام وأنه يجري الأن إكمال البئر التقييمى GNN-4 بكميات انتاج أولية تبلغ 2100 برميل يوميًا من الزيت الخام ، كما يجري البدء في الخطوات التنفيذية لحفر البئرين GNN-5 و GNN-6 ، كما حققت شركة بتروملاحة كشفًا بتروليًا مؤخرًا من خلال حفر البئر الاستكشافية أبو مروة بمنطقة الغردقة حيث تم تسجيل طبقات حاملة للزيت بسمك حوالى 140 قدم وجاري عمل الاختبارات والدراسات لوضع البئر علي الإنتاج.



