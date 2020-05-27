بفستان شيك جدا.. روجينا تبرز رشاقة جسمها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة روجينا، صورا لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهرت روجينا بإطلالة أنيقة بفستان شيك باللون الأوف وايت والأسود تصميم مختلف مقفول الرقبة وبكم كويل وآخر بدون أكمام، والتقطت روجينا الصورة وهي تقف كأنها موديل.









واعتمدت روجينا مكياجا هادئا وتسريحة شعر بشعرها القصير الأشقر رفعت جزمنه الي الاعلي ديل حصان ،وكتبت روجينا التفاصيل الكاملة لإطلالاتها From my interview with @whatsupcairo Photographer @mahmoudabdelsalamm

Stylist @youmnamoustafa

Dress @shop_alexis from @ego_eg

Make Up @kikibeautique

Hair @hassanbourji_









وانهالت التعليقات على الصور المنشورة لـ روجينا، وكانت أبرز التعليقات: " ماشاء الله علي رشاقتك"