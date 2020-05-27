بيلي ايليش تتصدر تريند يوتيوب في العالم بأغنية Not my responsibility

حققت اغنية Not my responsibility للنجمة العالمية بيلي ايليش 3 ملايين مشاهدة بعد مرور ساعات على طرحها.





ودخلت الاغنية Not my responsibility لائحة الاكثر تداولا بموقع يوتيوب في العالم بأحتلالها المركز الثاني.









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وكانت بيلي ايليش كشفت عن تأجيل الحفلات المتبقية من جولتها العالمية الغنائية Where do we go? في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





وكتبت بيلي ايليش لجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي :" انا وفريق عملي نعمل على وضع مواعيد جديدة للحفلات واعدكم انكم ستعرفونها قريبا .. ابقو آمنين".





وكانت الجولة Where do we go? انطلقت في التاسع من شهر مارس في ميامي وكانت ستختم في السابع من شهر سبتمبر المقبل في اندونيسيا.



